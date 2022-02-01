Норвежский суд отказал неонацисту Брейвику, убившему 77 человек, в досрочном освобождении

Осужденный имел право просить об условно-досрочном освобождении после отбытия первых 10 лет своего срока.

Норвежский суд отказал террористу Андерсу Брейвику, приговоренному к 21 году заключения, в условно-досрочном освобождении.

Об этом информирует Reuters.

Неонацист Брейвик убил 77 человек во время массового убийства в Норвегии в июле 2011 года. Террорист убил восемь человек, устроив взрыв в Осло, а затем расстрелял еще 69 человек, большинство из которых были подростками в молодежном лагере.

Брейвику назначили максимальный срок заключения, допустимый в Норвегии – 21 год. Срок могут продлить, если суд решит, что злоумышленник и дальше является угрозой для общества.

Осужденный имел право просить об условно-досрочном освобождении после отбытия первых 10-ти лет своего срока. После первого отказа, согласно норвежскому законодательству, Брейвик получил право подавать аналогичные ходатайства каждый год.

На суде Брейвик обвинил в своих преступлениях ультраправых экстремистов, заявив, что они промывали ему мозги. Террорист признался, что в случае выхода на свободу продолжит борьбу за права белых, но мирными средствами.

Суд заявил, что Брейвику нельзя верить. Согласно выводам суда, террорист пока вряд ли сможет приспособиться к жизни за пределами тюрьмы, а риск повторных преступлений значителен.

Психиатр тюремной службы в свою очередь сказал, что Брейвик, как и десять лет назад, представляет угрозу для общества.

Напомним, в октябре 2021 года в Норвегии произошел еще один теракт — вооруженный луком и стрелами мужчина расстрелял прохожих, убив пятерых человек и ранив еще двоих.

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