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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Норвежский турист утверждает, что его не пустили в США из-за мема о Джее Ди Вэнсе (фото)

Американские пограничники нашли «запрещенные» мемы у туриста из Норвегии.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Джей Ди Вэнс

Джей Ди Вэнс

Норвежский турист Мадс Миккельсен заявил, что ему отказали во въезде в США из-за шуточного мема с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Инцидент произошел 11 июня в аэропорту Ньюарк-Либерти.

Об этом пишет издание Time.

По словам Миккельсена, офицеры иммиграционной службы ICE попросили ввести пароль от его телефона. В противном случае ему пригрозили штрафом до $5 000 или пятью годами заключения. После предоставления доступа они увидели мем с Vance, а также найденную на телефоне фотографию самодельной деревянной трубки. После этого норвежца вернули обратно в Норвегию.

Мем о Джей Ди Вэнсе / © dailymail.co.uk

Мем о Джей Ди Вэнсе / © dailymail.co.uk

Американцы объяснили другой мотив: представители таможенной службы CBP отрицали, что причиной отказа стал мем или политика. По официальной версии, причиной стало признание Миккельсена в предыдущем употреблении наркотиков. Также он сказал, что его допрашивали о возможном хранении наркотиков, причастности к террористическим планам или праворадикальным идеям, а также брали пробу крови.

Представитель Департамента внутренней безопасности США назвал обвинения «фейковыми» и «мерзкими выдумками», подчеркнув, что мем с J.D. Vance не имел никакого отношения к решению об отказе во въезде.

Напомним, ранее мы писали о том, что в США мужчину случайно депортировали в худшую в мире тюрьму

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