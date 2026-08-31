"Носовая часть взорвалась, люди выбивали окна": очевидцы рассказали об аварии парома у Кипра

Люди ждут новостей о своих близких возле порта в Кирении после того, как у побережья перевернулся паром / © Getty Images

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Паром с 267 пассажирами на борту затонул у берегов Кипра после взрыва в носовой части судна. Очевидцы рассказали о панике и отсутствии организации эвакуации, в то время как спасательные службы продолжают поиски пропавших.

Об этом пишет LadBible.

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Число погибших в результате аварии парома выросло до восьми. В то же время спасатели продолжают операцию по поиску людей, которые до сих пор числятся пропавшими без вести.

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Премьер-министр самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра Унал Устель подчеркнул, что поисково-спасательные работы будут продолжаться «непрерывно», пока не будет установлено местонахождение всех пострадавших. По состоянию на данный момент 23 пассажира остаются пропавшими.

Паром затонул у побережья Кирении 30 августа примерно в 12:10 по местному времени. После инцидента правоохранители задержали капитана судна и семерых членов его экипажа.

Один из очевидцев, мужчина в возрасте около 50 лет, рассказал, что передняя часть парома «взорвалась», после чего «боковые окна вылетели», когда вода начала проникать внутрь судна.

«Те, кто мог, выбрались», — сказал он.

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По словам мужчины, капитан был среди первых, кто покинул паром, при этом «ничего не организовав».

Еще один свидетель, которому около 30 лет, описал момент аварии так: «Сидения начали плавать, капитан продолжал двигаться, а носовая часть взорвалась».

Выживший пассажир Эфе Мультичи рассказал о ходе трагедии.

«Я был внизу, и внутрь начала просачиваться вода. Мы сказали об этом экипажу. Было очень ветрено. Судно продолжало то подниматься, то падать вниз. Когда внутрь начала проникать вода, мы сообщили экипажу. Они не восприняли это серьезно. Некоторые люди не могли найти спасательные жилеты, поэтому им пришлось прыгать с судна без них. Это была большая проблема: спасательные жилеты. В какой-то момент судно наклонилось в сторону. Оно завалилось влево. Некоторые люди разбивали окна, некоторые двери не открывались», — рассказал мужчина.

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Мультичи отметил, что ему удалось найти спасательный жилет и перебраться на надувной спасательный плот.

После аварии Устель сообщил о работе специально созданного кризисного штаба и заверил, что ситуацию контролируют государственные службы.

«Мы ежесекундно внимательно следим за ходом событий через Кризисный штаб, который мы создали после трагической аварии судна, произошедшей у побережья Гирне», — заявил премьер-министр.

Он также сообщил о количестве спасенных и погибших.

«Из общего количества 267 человек, находившихся на борту судна, 237 были спасены нашими командами. К сожалению, семь человек погибли. Наши поисково-спасательные операции с целью найти 23 пропавших без вести продолжаются непрерывно, все наши ресурсы мобилизованы. Прошу Аллаха принять души погибших и выражаю соболезнования их семьям и близким, желаю им терпения и сил. Молюсь о скорейшем выздоровлении пострадавших», — высказался Устель.

В свою очередь, представитель международно признанного правительства Кипра Константинос Летимбиотис отреагировал на трагедию в соцсети X.

«В эти трудные времена наши мысли с потерявшими жизнь, пострадавшими и всеми, кто переживает эту трагедию», — говорится в заявлении.

Напомним, 30 августа у северного побережья Кипра перевернулся и затонул пассажирский паром FILOJET, следовавший из Кирении в Турцию. На борту находились 267 человек (259 пассажиров и 8 членов экипажа). Судно начало набирать воду и перевернулось в четырех морских милих от порта выхода из-за сильных ударов волн, повредивших носовую часть. Правительства Северного Кипра и Турции развернули спасательную операцию с привлечением судов и вертолетов, однако паром полностью пошел ко дну на глубину более 500 м. Капитан и экипаж судна задержаны для выяснения причин трагедии.

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