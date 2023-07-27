Нострадамус предсказал убийственную жару в Европе в 2023 году

По прогнозам Нострадамуса, мир в 2023 году постигнет ряд стихийных бедствий.

Французский астролог Мишель де Ностредам, более известный как Нострадамус, похоже, предусмотрел рекордную жару, от которой страдает сейчас большая часть Европы.

Об этом пишет Daily Star.

В известной книге Нострадамуса "Пророчества", опубликованной около 500 лет назад, содержится целый ряд подтвержденных прогнозов. По прогнозам Нострадамуса, мир в 2023 году постигнет ряд стихийных бедствий: произойдут землетрясения в океане, вызывающие гигантские цунами.

В другой книге, переосмысливающей его работу и вышедшей в 2005 году, даже было высказано предположение, что он предсказал смерть королевы Элизаветы в 2022 году (вследствие этого книга попала на первое место в списке бестселлеров The Sunday Times).

Теперь, похоже, сбылось одно из предсказаний Нострадамуса, которое касается жары в Европе.

"Как солнце, голова будет искать сияющее море: живая рыба в Черном море вся сварится. Когда Родос и Генуя будут голодными, местный народ, чтобы их возделывать, будет трудиться", — писал он, намекая на жаркую погоду и повышение температуры моря.

Напомним, температура воздуха на юге Европы и северо-западе Африки поднялась до чрезвычайно высоких отметок. В частности, температурный рекорд уже был побит в Китае и Греции. В Греции из- за жары начались лесные пожары, там уже есть жертвы.

Все дело в так называемой волне тепла "Цербера".

Ученые также предупреждают, что если повышение температуры достигнет 2 градусов по Цельсию выше уровня середины XIX века, такие события, как нынешние жаркие волны, станут еще более частыми и будут происходить каждые два-пять лет.

Без глобального потепления жаркие волны в Европе и Северной Америке были бы почти невозможны, тогда как жаркие волны в Китае ожидались бы раз в 250 лет.

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