Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Нострадамус выборов" рассказал, кто станет следующим президентом США

"Нострадамус выборов" рассказал, кто станет следующим президентом США

Профессор Аллан Лихтман предсказал победителя на выборах в США / Фото: Associated Press

Лихтман предсказал результаты 9 из 10 последних выборов в США.

Профессор Аллан Лихтман, которого называют "Нострадамусом выборов", предсказал, кто победит на президентских выборах в США.

Об этом пишет New York Post.

Профессор Аллан Лихтман базирует свой прогноз на анализе, "охватывающем 13 категорий". Лихтман правильно предусмотрел результаты девяти из последних десяти президентских выборов в США. Он ошибся лишь однажды – в 2000 году он указал, что президентом США станет Альберт Гор. Однако тогда его оппонент Джордж Буш-младший победил.

Согласно его последнему прогнозу, новым президентом США станет Камала Гаррис. Профессор Аллан Лихтман не изменил свои прогнозы даже, несмотря на то, что некоторые аналитики считают, что Трамп имеет высокие шансы победить.

Профессор в комментарии журналистам признался, что в этом году он как никогда волнуется за будущее США.

"В этом году мне кажется, что у меня в животе стая ворон. Конечно, я обеспокоен. Не из-за опроса, а в основном из-за того, что я волнуюсь за будущее этой страны", — сказал он.

Напомним, что Камала Гаррис и Дональд Трамп говорят об Украине и окончании войны.

Читайте также:

Новости ТСН 14:00 31 октября. Атака на Киев и Харьков, заблокированный Покровск и погоня за маршруткой

Новости ТСН 14:00 31 октября. Атака на Киев и Харьков, заблокированный Покровск и погоня за маршруткой

Похожие темы:

Следующая публикация