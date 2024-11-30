Нотр-Дам тогда и сейчас: первые фото собора через пять лет после пожара

Знаменитый собор Нотр-Дам в Париже, один из главных символов города, готов снова открыть свои двери после масштабной реставрации, продолжавшейся более пяти лет после разрушительного пожара в 2019 году.

Об этом сообщает BBC.

В пятницу, 29 ноября, президент Франции Эммануэль Макрон посетил собор вместе с супругой Брижит и архиепископом Парижа Лораном Ульрихом, что позволило впервые увидеть результаты восстановления святыни.

Официальное открытие Нотр-Дама состоится 7 декабря и обещает стать громким событием. Президент Макрон, после пожара пообещавший восстановить собор за время своего правления, неоднократно посещал ход работ и контролировал их течение.

Эммануэль Макрон с супругой первыми посетили собор / Фото: Getty Images

Собор Парижской Богоматери после реставрации / Фото: Getty Images

Реставрация Нотр-Дама обошлась Франции в 700 миллионов евро, часть которых предоставили частные инвесторы. Основные трудности возникли при восстановлении крыши и шпиля. Для этих работ был использован дуб, собранный по всей стране. В работах участвовало 250 строительных компаний и сотни специалистов.

Собор Парижской Богоматери в 2019 и 2024 годах / Фото: Getty Images

Собор Парижской Богоматери в 2019 и 2024 годах / Фото: Getty Images

Большие витражи, являющиеся одной из самых узнаваемых деталей Собора Парижской Богоматери, частично сохранились после пожара. Хотя многие оригинальные элементы потеряны из-за предыдущих катастроф, на фото видно, что некоторые витражи были тщательно восстановлены, и они снова сияют во всей красе.

Собор Парижской Богоматери в 2019 и 2024 годах / Фото: Getty Images

Собор Парижской Богоматери в 2019 и 2024 годах / Фото: Getty Images

В настоящее время завершаются последние детали интерьера собора, включая доставку мебели, изготовленной по специальным заказам. Все готово к торжественному открытию, которое совпадает с рождественским сезоном.

Собор Парижской Богоматери в 2019 и 2024 годах / Фото: Getty Images

Напомним, пожар уничтожил крышу, шпиль, часы и часть деревянной конструкции собора. Более 500 пожарных боролись с огнем в течение девяти часов. Сегодня обновленный шпиль, который впервые был возведен в XII веке и восстановлен в XIX веке, снова украшает небо над Парижем. Его высота составляет 96 метров.

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