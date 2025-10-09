ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
93
Время на прочтение
1 мин

Ноутбук спас мужчину от бандитской пули

В Бразилии мужчина спасся и выжил от вооруженного ограбления благодаря своему ноутбуку.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Ноутбук спас жизнь китайцу

Ноутбук спас жизнь китайцу / © Pixabay

В Бразилии гражданин Китая чудом выжил благодаря лежавшему в рюкзаке ноутбуку.

Об этом сообщает издание Mothership.

Инцидент произошел в городе Сан-Паулу. Китаец, собирался ехать в аэропорт после рабочей командировки. У него был багаж, а на плечах — рюкзак. Вдруг рядом с мужчиной остановилась машина, из которой выскочили несколько вооруженных грабителей и потребовали отдать все ценности.

«У меня в рюкзаке был ноутбук и важные документы, поэтому я развернулся и бросился бежать», — рассказал Чжан.

Он пробежал около 40 метров, а когда обернулся, увидел, что грабители схватили его багаж и скрылись.

В аэропорту при осмотре выяснилось, что китаец чудом спасся от смерти. Таможенники обнаружили, что в его ноутбуке застрял пуля. Чжан признался, что даже не понял, что в него стреляли.

Он рассказал, что ущерб от ограбления составил около трех тысяч сингапурских долларов. Мужчина также отметил, что друзья предупреждали его о криминогенной ситуации в Сан-Паулу и советовали никогда не носить с собой ничего ценного.

Ранее сообщалось, что подросток выжил в полете, укрывшись в отсеке шасси самолета.

Дата публикации
Количество просмотров
93
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie