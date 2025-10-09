Ноутбук спас мужчину от бандитской пули

Ноутбук спас жизнь китайцу / © Pixabay

Реклама

В Бразилии гражданин Китая чудом выжил благодаря лежавшему в рюкзаке ноутбуку.

Об этом сообщает издание Mothership.

Инцидент произошел в городе Сан-Паулу. Китаец, собирался ехать в аэропорт после рабочей командировки. У него был багаж, а на плечах — рюкзак. Вдруг рядом с мужчиной остановилась машина, из которой выскочили несколько вооруженных грабителей и потребовали отдать все ценности.

Реклама

«У меня в рюкзаке был ноутбук и важные документы, поэтому я развернулся и бросился бежать», — рассказал Чжан.

Он пробежал около 40 метров, а когда обернулся, увидел, что грабители схватили его багаж и скрылись.

В аэропорту при осмотре выяснилось, что китаец чудом спасся от смерти. Таможенники обнаружили, что в его ноутбуке застрял пуля. Чжан признался, что даже не понял, что в него стреляли.

Он рассказал, что ущерб от ограбления составил около трех тысяч сингапурских долларов. Мужчина также отметил, что друзья предупреждали его о криминогенной ситуации в Сан-Паулу и советовали никогда не носить с собой ничего ценного.

Реклама

Ранее сообщалось, что подросток выжил в полете, укрывшись в отсеке шасси самолета.