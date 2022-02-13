Новая агрессия России против Украины: в Белом доме раскрыли детали разговора Байдена и Путина

Байден заверил о решительной поддержке Украины даже после предполагаемого вторжения России.

В Белом доме сообщили подробности телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, состоявшегося в субботу, 12 февраля. Главная тема – новая российская агрессия РФ против Украины.

Об этом шла речь во время брифинга высокопоставленного чиновника администрации США.

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По его словам, разговор между двумя президентами был профессиональным и содержательным.

"Мы положили на стол идеи, которые были бы в наших и интересах наших союзников, которые усилили бы европейскую безопасность, и это бы также решило некоторые высказанные Россией беспокойства, так же как мы четко заявили, что мы отданы отстаиванию суверенитета, территориальной целостности Украины и права государств выбирать свои собственные меры безопасности", — сказал чиновник.

Он рассказал, что во время переговоров американскому лидеру не удалось понять, готов ли президент страны-агрессорки идти по дипломатическому пути. Также чиновник, комментируя разговоры президентов, предупредил о катастрофических последствиях в случае вторжения России.

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"Однако остается непонятным, заинтересована ли Россия в достижении своих целей дипломатическим путем, а не путем применения силы. Мы продолжаем поддерживать перспективу деэскалации посредством дипломатии. Но мы также хорошо понимаем перспективы этого, учитывая очевидные шаги, которые Россия делает прямо на наших глазах. Ставки слишком высоки, чтобы позволить России предпринять действия, которые, по нашему мнению, были бы катастрофическими.

Чтобы не решила Россия, наша оценка заключается в том, что их усилия улучшить свое стратегическое положение уже терпят неудачу, и это лишь усилится, если они решат прибегнуть к военным действиям. Россия уже становится все более изолированной от всего мира и все более зависимой от Китая", — рассказал он.

Также в Белом доме заявили о решительной поддержке Украины даже после предполагаемого вторжения России. "У нас нет полной видимости относительно принятия решений президентом Путиным. Если Россия продолжит путь к эскалации, Соединенные Штаты будут продолжать усиливать поддержку Украины, чтобы дать ей возможность защитить себя", — ответил высокопоставленный чиновник на вопросы журналистов.

Напомним, президент США Джо Байден в субботу, 12 февраля, побеседовал по телефону с Владимиром Путиным. Она длилась больше часа.

В свою очередь в Кремле информируют, что разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена был достаточно сбалансированным.

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