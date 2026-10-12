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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Новая атака на аэропорт Эр-Рияда: один человек погиб, еще более 10 ранены

Снаряд попал в терминал №4 международного аэропорта столицы Саудовской Аравии и вызвал пожар. Это произошло на следующий день после предварительного удара.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Йеменские хуситы взяли на себя ответственность за предварительную атаку

Йеменские хуситы взяли на себя ответственность за предварительную атаку / © Associated Press

По меньшей мере, один человек погиб и 11 получили ранения в результате очередного удара по Международному аэропорту имени короля Халида в столице Саудовской Аравии.

Об этом сообщило Управление гражданской авиации страны.

«Главное управление гражданской авиации (GACA) уточняет, что в результате нападения погиб гражданин Пакистана, еще 11 человек получили ранения», — говорится в сообщении ведомства в соцсети X.

Что известно об атаках хуситов на аэропорт

Новая атака произошла на следующий день после удара, в результате которого 13 человек погибли и более 300 пострадали. Ранее на прошлой неделе аэропорт также становился мишенью атак.

Хуситы взяли ответственность за эти нападения и предостерегли авиакомпании и пассажиров от использования аэропортов и воздушного пространства Саудовской Аравии.

Боевики сообщили, что атаковали аэропорт с помощью баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников.

Как заявил в воскресенье представитель хуситов Яхья Сари, группировка также нанесла удары по саудовским нефтяным объектам и аэропорту Даммама на востоке королевства.

Он пообещал продолжать «сделки с наращиванием интенсивности в глубине территории Саудовской Аравии», предупредив, что все аэропорты страны, за исключением находящихся в священных для мусульман городах Мекка и Медина, являются потенциальными целями.

Напомним, 8 октября йеменские хуситы заявили об ударе по аэропорту в Эр-Рияде, в результате которого был поврежден пассажирский самолет.

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