Новая атака "Талибана" на власть: боевики убили руководителя Центра медиа и информации Афганистана

Это произошло через несколько дней после анонсированных талибами новых нападений в афганской столице.
В столице Афганистана Кабуле боевики "Талибана" убили руководителя правительственного центра медиа и информации Афганистана центра (GMIC) Даву Хана Менапала.
Об этом заявили боевики исламистской группировки, передает Reuters. Информацию подтвердили в Министерстве внутренних дел страны.
"К сожалению, дикие террористы вновь совершили трусливый нападение и нанесли мученической смерти патриота Афганистана", — заявил представитель министерства Мирвайс Станикзай.
Отметим, Менапал также был представителем пресс-службы президента Афганистана Ашраф Гани.
Боевики экстремистской группировки взяли на себя ответственность за убийство чиновника. Это произошло через несколько дней после заявления талибов о том, что они будут убивать высших чиновников афганской администрации в ответ на рост интенсивности авиаударов.
Напомним, радикальное исламистское движение "Талибан" в среду, 4 августа, взяло на себя ответственность за нападение на дом министра обороны Афганистана Бисмилля Мохаммади в Кабуле.
- С мая талибы проводят масштабную наступательную операцию, оттесняют правительственные силы и захватывают все больше районов страны. В частности, боевики контролируют большинство районов города Лашкаргах в провинции Гильменд на юге Афганистана, а также пытаются захватить Кандагар и Герат.
- Террористы продвигаются на фоне вывода из страны войск США, Великобритании, Германии, других стран НАТО и их партнеров.
- Многие наблюдатели опасаются, что после вывода международного военного контингента "Талибан" вновь захватит контроль над большинством территории Афганистана, как это было до октября 2001 года.
- "Талибан" — исламистское движение, имеющее вооруженные отряды в Афганистане и Пакистане. Талибы ответственные за многочисленные теракты и нарушения прав человека. Движение финансируется, в частности, благодаря торговле наркотиками.