Новая атака "Талибана" на власть: боевики убили руководителя Центра медиа и информации Афганистана

Это произошло через несколько дней после анонсированных талибами новых нападений в афганской столице.

В столице Афганистана Кабуле боевики "Талибана" убили руководителя правительственного центра медиа и информации Афганистана центра (GMIC) Даву Хана Менапала.

Об этом заявили боевики исламистской группировки, передает Reuters. Информацию подтвердили в Министерстве внутренних дел страны.

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"К сожалению, дикие террористы вновь совершили трусливый нападение и нанесли мученической смерти патриота Афганистана", — заявил представитель министерства Мирвайс Станикзай.

Отметим, Менапал также был представителем пресс-службы президента Афганистана Ашраф Гани.

Боевики экстремистской группировки взяли на себя ответственность за убийство чиновника. Это произошло через несколько дней после заявления талибов о том, что они будут убивать высших чиновников афганской администрации в ответ на рост интенсивности авиаударов.

Напомним, радикальное исламистское движение "Талибан" в среду, 4 августа, взяло на себя ответственность за нападение на дом министра обороны Афганистана Бисмилля Мохаммади в Кабуле.

С мая талибы проводят масштабную наступательную операцию, оттесняют правительственные силы и захватывают все больше районов страны. В частности, боевики контролируют большинство районов города Лашкаргах в провинции Гильменд на юге Афганистана, а также пытаются захватить Кандагар и Герат.

большинство районов города Лашкаргах в провинции Гильменд на юге Афганистана, а также пытаются захватить Кандагар и Герат. Террористы продвигаются на фоне вывода из страны войск США, Великобритании, Германии, других стран НАТО и их партнеров.

Многие наблюдатели опасаются, что после вывода международного военного контингента "Талибан" вновь захватит контроль над большинством территории Афганистана, как это было до октября 2001 года.

международного военного контингента "Талибан" вновь захватит контроль над большинством территории Афганистана, как это было до октября 2001 года. "Талибан" — исламистское движение, имеющее вооруженные отряды в Афганистане и Пакистане. Талибы ответственные за многочисленные теракты и нарушения прав человека. Движение финансируется, в частности, благодаря торговле наркотиками.

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