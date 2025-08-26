Новая атомная субмарина РФ "Пермь": эксперт оценил характеристики и темпы строительства

Российская субмарина / Иллюстративный фото / © Associated Press

Новая атомная субмарина РФ является носителем ракет типов "Калибр", "Циркон" и "Оникс". Россияне уже построили 5 единиц.

Об этом рассказал в эфире "КИЕВ24" Андрей Рыженко, капитан 1 ранга запаса ВМС.

У россиян сейчас уже есть пять построенных таких подводных лодок, четыре еще строятся и две лодки — планируют строить.

«Но я хочу сказать, что в начале всей программы они планировали построить тридцать таких лодок. То есть, в принципе, не все так, скажем, хорошо», – отметил он.

Ключевые характеристики субмарины

По словам Рыженко, главные преимущества атомной подводной лодки:

новый реактор, который может работать 25-30 лет без перезагрузки;

предусмотрено 10 торпедных аппаратов калибра 533 мм и 8 шахт для крылатых ракет (каждая 4 или 5 ракет);

способен нести ракеты типов "Калибр", "Циркон", "Оникс".

Напомним, в субботу, 23 августа, впервые атомный подводный крейсер К-572 "Пермь" вышел в море для проведения заводских ходовых испытаний. Субмарина построена в Северодвинске. Она является пятым кораблем модернизированного проекта 08851, также известного как Ясень-М.

Эта многоцелевая подлодка стала первой, получившей на вооружение крылатые ракеты «Циркон», которые в России называют гиперзвуковыми. Подлодки серии «Ясень» принадлежат к четвертому поколению субмарин и могут нести крылатые ракеты.