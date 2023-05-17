"Новая авиаракета повышенной мощности": Россия угрожает Украине "Бронебойщиком"

Так называемая новейшая ракета С-8ОФП представляет собой модернизированную старую советскую.

Россия заявила о якобы начале серийного производства неуправляемых авиационных ракет С-8ОФП "Бронебойщик". Известно, что "новейшая" ракета была представлена еще в 2006-м.

Об этом пишет "Униан" со ссылкой на "РИА Новости".

Россияне "угрожают" применить свою "новейшую" ракету С-8ОФП против Украины.

По информации источника, поставки "Бронебойщика" в ВКС РФ начнутся после 2023 года. Хотя ранее в РФ сообщали о поставках этих боеприпасов в июле 2018-го, затем – в первой половине 2019 года.

Что такое российская ракета "Бронебойщик": технические характеристики

Со ссылкой на пропагандистские СМИ источник сообщает, что С-8ОФП калибра 80 мм способны пробивать препятствия, при этом не разрушаясь и продолжая полет (по другой версии, взрываясь по препятствию).

Ракета длиной 1,4-1,5 м массой не более 17 кг предназначена для использования на боевых самолетах и вертолетах.

С-8ОФП дальностью 6 км применяется по штатным блокам Б8М-1 и Б8В20-А.

В то же время относительно дальности ракеты данных о реальной эффективности поражения наземных целей не предоставляется.

Благодаря новым технологиям и настройкам детонаторов ракеты С-8ОФП смогут поражать как легко-, так и труднобронированные цели: БТР, БМП, бронеавтомобили и боевые танки.

С-8ОФП рассчитывали вооружать Су-25, Ми-8 и ударные вертолеты, которые могут нести блоки неуправляемых авиационных ракет.

Хотя С-8ОФП заявляют как уникальное новейшее оружие, "Бронебойщик" является очередным представителем достаточно старого семейства авиационных боеприпасов С-8. Из нового – осколочно-фугасная боевая часть проникающего типа.

Официально дальность С-8ОФП увеличили путем установки твердотопливного ракетного двигателя, который, по представлениям россиян, увеличивает стрельбу в 1,5-3 раза по сравнению с НАР разных типов.

В то же время, россияне признаются, что С-8ОФП будет сложно поражать малоразмерные цели. Для этого оккупантам придется отдельно устанавливать на борта ВКС России навигационные комплексы.

Тем временем в РФ разработчиков ракеты "Кинжал" обвиняют в госизмене. Там шокированы, что их гиперзвуковые ракеты можно сбить. Уязвимость гиперзвуковых ракет, вероятно, является неожиданностью и смущением для России.

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