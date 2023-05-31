Новая "бавовна": на Белгородщине очевидцы заявили о "прилете" и большом пожаре (фото)

В Белгородской области РФ – очередная беспокойная ночь.
В городе Шебекино, что в Белгородской области России, сообщают о новом «хлопке».
Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
В частности, пишут о громких звуках в Шебекинском городском округе, а также о «прилетах» и большом пожаре возле города.
В то же время есть информация о вылетах и «работе ПВО».
При этом в Украине, в частности, в Харьковской области, которую постоянно обстреливают именно с территории соседней Белгородщины, воздушная тревога не объявлена, взрывы, к счастью, не зафиксированы.
Губернатор российского региона Вячеслав Гладков сообщил в социальных сетях следующее:
"По предварительной информации, есть одна пострадавшая. Повреждены жилые дома, горит транспорт. Вся дополнительная информация позже", — говорится в сообщении.
О причинах инцидента он не сообщил.
Местные жители в социальных сетях панически заявляют об обстрелах. В местных пабликах пишут, что подробности происшествия уточняются.
"Бавовна" на Белгородщине
Напомним, что 14 мая 2023 года в Шебекино уже раздавались мощные взрывы, после которых в городе разразился масштабный пожар. Тогда местные жители получили SMS-уведомление с просьбой спуститься в укрытие. Несмотря на то, что не все жители Шебекино услышали громкие звуки, поступали сообщения о крупном пожаре в городе на неизвестном объекте.
Также 8 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков тоже заявлял о якобы "массированном обстреле ВСУ" по Шебекиному. В многоквартирных домах были выбиты окна, повреждены балконы и пострадали четыре человека.
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