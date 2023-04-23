Новая беда обрушилась на Турцию: проливные дожди затопили улицы (видео)

В турецком городе Адана не утихает непогода. Сначала выпал большой град, а затем он сменился проливными дождями. Непогоду фиксируют в нескольких регионах Турции, где в начале февраля произошло разрушительное землетрясение.

Об этом сообщило агентство IHA.

Бульвары и улицы во многих частях Адана затопило. Проливной дождь продолжался весь день, поэтому, по меньшей мере, три района города затопило. Некоторые машины смывало водой из-за огромного потока.

Кроме того, понесли ущерб сельскохозяйственные площади.

Ранее стало известно, что в турецком палаточном городке, расположенном в районе землетрясения Пазарджику в провинции Кахраманмарш, в результате торнадо повреждены палатки, погиб человек, 44 получили ранения. Торнадо перевернул автомобили, сорвал крыши и ряд конструкций из зданий, оставшихся целыми после землетрясения.

Напомним, 6 февраля 2023 года мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 балла всколыхнули юго-восточную Турцию и северную Сирию. В общей сложности погибли почти 57 тысяч человек, миллионы жителей остались без домов.

Как отметила глава Института по снижению рисков и уменьшению опасности стихийных бедствий в Университетском колледже Лондона, профессор Джоанни Фор Уокер, по официальной шкале магнитуд землетрясение в Турции достиг 7,8 балла, что ставит его в разряд мегаземлетрясений и является одним из самых разрушительных.

Читайте также: