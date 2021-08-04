Новая COVID-вспышка: в Ухане на коронавирус проверят 11 миллинов человек

Новая COVID-вспышка: в Ухане на коронавирус проверят 11 миллинов человек

В Ухане впервые за более чем год зарегистрировали случаи коронавируса.

В китайском Ухане, где в 2019 году впервые зафиксировали COVID-19, на коронавирус проверят 11 миллинов человек.

Об этом во вторник, 3 августа, сообщает The Guardian.

Соответствующее решение местные власти приняли после обнаружения в городе восьми инфицированных коронавирусом человек.

Известно, что семеро больных являются рабочими-мигрантами. Это первые случаи местной передачи SARS-CoV-2 в Ухане за более чем год.

Трое пациентов с активной формой COVID-19 и еще пять бессимптомных больных в Ухане вошли в 84 новых зараженных, обнаруженных в Китае в течение понедельника, 2 августа.

Как сообщалось, китайцы обвинили россиян в завозе более заразного штамма коронавируса "Дельта" в страну.

Между тем впервые обнаруженная в городе Нанкин вспышка COVID-19 уже распространилась на пять провинций, а также Пекин и Чэнду.

Новости мира: Китай заявил, откуда в страну попал более заразный штамм коронавируса "Дельта"

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