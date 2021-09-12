Новая COVIDвспышка в Китае и резня в итальянском Римини. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- В итальянском городе Римини выходец из Сомали в автобусе напал с ножом на пятерых человек, в том числе на пятилетнего ребенка. Читать дальше ->
- Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по подземным инфраструктурным объектам ХАМАС в Секторе Газа. Читать дальше ->
- Британская теннисистка Эмма Радукану сенсационно победила канадку Лейлу Фернандес и выиграла турнир "Большого шлема" US Open-2021 в женском одиночном разряде. Читать дальше ->
- В Китае заявили, что провинция Фуцзянь стала новым эпицентром заболевания COVID-19. Читать дальше ->
- Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обвинил "Талибан" во лжи и отказался признавать новое правительство Афганистана. Читать дальше ->