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Новая COVIDвспышка в Китае и резня в итальянском Римини. Пять новостей, которые вы могли проспать

Новая COVIDвспышка в Китае и резня в итальянском Римини. Пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • В итальянском городе Римини выходец из Сомали в автобусе напал с ножом на пятерых человек, в том числе на пятилетнего ребенка. Читать дальше ->
  • Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по подземным инфраструктурным объектам ХАМАС в Секторе Газа. Читать дальше ->
  • Британская теннисистка Эмма Радукану сенсационно победила канадку Лейлу Фернандес и выиграла турнир "Большого шлема" US Open-2021 в женском одиночном разряде. Читать дальше ->
  • В Китае заявили, что провинция Фуцзянь стала новым эпицентром заболевания COVID-19. Читать дальше ->
  • Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обвинил "Талибан" во лжи и отказался признавать новое правительство Афганистана. Читать дальше ->
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