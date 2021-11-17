Новая эпидемия: в США зафиксировали рекордное количество смертей от передозировки наркотиков

Эпидемия наркотиков в Америке - самая смертоносная за всю историю.

Данные Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC) свидетельствуют, что в США более 100 000 человек умерли от передозировки наркотиков в течение 12-месячного периода (с мая 2020 года по апрель 2021 года).

Об этом сообщает CNN со ссылкой на федеральные данные CDC.

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Как пишет издание, "эпидемия наркотиков в Америке - самая смертоносная за всю историю".

Согласно опубликованным 17 ноября данным CDC, это новый рекорд: количество смертей от передозировки выросло на 28,5% по сравнению с аналогичным периодом годом и почти удвоилось за последние пять лет.

Основная причина смертей от передозировки – это опиоиды. Как утверждают специалисты, интетические опиоиды, прежде всего фентанил, повлекли почти две трети (64%) всех смертей от передозировки наркотиков за 12-месячный период. Это на 49% больше, чем годом ранее.

По словам экспертов, пандемия COVID-19 и рост употребления фентанила стали ключевыми факторами роста числа смертей от передозировки. Согласно данным Университета Джона Хопкинса, коронавирус за тот же период (с мая 2020 года по апрель 2021 года) унес жизни около 509 000 человек.

В прошлом месяце Министерство здравоохранения и социальных служб США опубликовало обзор плана администрации Байдена по борьбе с передозировкой наркотиков. Эта программа содержит меры, направленные на устранение практики назначения опиоидов и устранение препятствий для лечения, а также поддержку восстановления и федеральную поддержку стратегий уменьшения вреда.

Последние оценки CDC показывают, что смертность от передозировки наркотиков находится где-то между количеством смертей от болезни Альцгеймера и диабета. В 2019 году болезнь Альцгеймера повлекла около 121 000 смертей, а диабет убил около 88 000 человек в США. Сердечно-сосудистые заболевания являлись основной причиной смерти в США в 2019 году, погибнув почти 660 000 человек. Рак повлек за собой почти 600 000 смертей.

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