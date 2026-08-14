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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Новая эскалация в Ормузском проливе: Иран атаковал два судна ОАЭ

По заявлению МИД ОАЭ, речь идет о действиях, которые в Абу-Даби расценивают как «акты пиратства».

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Ормузский пролив

Ормузский пролив / © Associated Press

В четверг, 13 августа, Министерство иностранных дел ОАЭ заявило об атаке на два судна государственной нефтяной компании ADNOC во время их прохождения через Ормузский пролив.

Об этом сообщает Reuters.

В эмиратском МИД осудили то, что назвали «вражеским иранским нападением» на суда и возложили ответственность за инцидент на Тегеран.

По заявлению ведомства, речь идет о действиях, которые в Абу-Даби расценивают как «акты пиратства». В ОАЭ утверждают, что Иран пытается использовать Ормузский пролив как инструмент экономического давления и шантажа, что создает угрозу стабильности региона и глобальной энергетической безопасности.

При этом подробности характера повреждений судов, их груза и обстоятельств атаки пока не разглашаются. Сообщений о пострадавших нет, а ADNOC заявила, что ситуацию удалось взять под контроль.

Это уже второй подобный инцидент с судами ADNOC менее чем через неделю. Ранее, 8 августа, ОАЭ обвинили Иран в атаке на судно, связанное с государственной нефтяной компанией.

Ранее сообщалось, что Пентагон просит оборонную промышленность США быстро увеличить производство и поставку оружия, в том числе боеприпасов, из-за отсутствия на фоне войны с Ираном.

Мы ранее информировали, что США и Иран предварительно согласились продлить 60-дневный режим прекращения огня, который должен завершиться 17 августа.

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