Новая эскалация в Ормузском проливе: Иран атаковал два судна ОАЭ

Ормузский пролив / © Associated Press

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В четверг, 13 августа, Министерство иностранных дел ОАЭ заявило об атаке на два судна государственной нефтяной компании ADNOC во время их прохождения через Ормузский пролив.

Об этом сообщает Reuters.

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В эмиратском МИД осудили то, что назвали «вражеским иранским нападением» на суда и возложили ответственность за инцидент на Тегеран.

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По заявлению ведомства, речь идет о действиях, которые в Абу-Даби расценивают как «акты пиратства». В ОАЭ утверждают, что Иран пытается использовать Ормузский пролив как инструмент экономического давления и шантажа, что создает угрозу стабильности региона и глобальной энергетической безопасности.

При этом подробности характера повреждений судов, их груза и обстоятельств атаки пока не разглашаются. Сообщений о пострадавших нет, а ADNOC заявила, что ситуацию удалось взять под контроль.

Это уже второй подобный инцидент с судами ADNOC менее чем через неделю. Ранее, 8 августа, ОАЭ обвинили Иран в атаке на судно, связанное с государственной нефтяной компанией.

Ранее сообщалось, что Пентагон просит оборонную промышленность США быстро увеличить производство и поставку оружия, в том числе боеприпасов, из-за отсутствия на фоне войны с Ираном.

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Мы ранее информировали, что США и Иран предварительно согласились продлить 60-дневный режим прекращения огня, который должен завершиться 17 августа.

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