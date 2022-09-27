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"Новая фаза гибридной войны": в Латвии прокомментировали аварии на "Северных потоках"

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"Новая фаза гибридной войны": в Латвии прокомментировали аварии на "Северных потоках"

Фото: Associated Press

Комментируя утечки газа в трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", в Латвии заявили о возможном начале новой фазы гибридной войны.

Латвия также готова поддержать расследование утечки газа любым способом.

Об этом глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс заявил в Сети.

Министр отметил, что якобы саботаж на трубопроводах следует классифицировать как самый серьезный инцидент с безопасностью и экологией в Балтийском море.

"Латвия солидарна с Данией и готова поддержать расследование любым способом. Кажется, мы вступаем в новую фазу гибридной войны", – говорится в сообщении Ринкевичса.

Напомним, 26 сентября Дания сообщила об утечке газа из неработающего трубопровода "Северный поток-2" и трубопровода "Северный поток-1". Утечка зафиксирована в Балтийском море у берегов острова Борнгольм.

Ряд государств, в том числе и Россия, заявили, что причиной аварий могли стать диверсии. Не исключены диверсии "под чужим флагом".

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