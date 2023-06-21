"Новая география" для российских школьников: из учебника изъяли упоминание об Украине (фото)

На иллюстративной карте в российском школьном учебнике Украина присутствует, но в описании граничащих с РФ государств о ней “забыли”.

В российском учебнике по предмету "Окружающий мир", который изучают ученики третьего класса, Украина не упоминается как страна, имеющая общую границу с РФ.

На это обратили внимание в российском Telegram-канале "Tayga".

На карте, которая иллюстрирует соседствующие с Российской Федерацией государства, Украина присутствует, правда, без аннексированного Крыма, но с Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областями. Примечание указывает, что границы изображены по состоянию на январь 2022 года.

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Однако в разделе, в котором авторы учебника описывают граничащие с РФ государства, об Украине почему-то забыли.

В тексте российским школьникам сначала предлагают самим дать ответ, какие страны соседствуют с РФ на западе и юго-западе. В последствии начинается их перечень из трех балтийских стран, тогда упоминается о Польше, которая имеет границу с Калининградской областью.

После этого авторы учебника пишут о Беларуси, используя советское написание страны "Белоруссия", и сразу переходят к южной границе, где, по их словам, расположены псевдо-государства Абхазия и Южная Осетия — территории, утраченные Грузией после войны 2008 года.

В российском учебнике по предмету "Окружающий мир" об Украине не упоминают как о государстве, граничащем с РФ / Фото: из соцсетей

Напомним, в российских учебниках начали убирать упоминания города Киева в параграфах об истории Киевской Руси.

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