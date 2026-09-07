"Новая готовность" России к переговорам: Макрон сделал важное заявление после разговора с посланниками Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон / © Associated Press

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что американские спецпосланники ожидают от России новой позиции по переговорам после проведения парламентских выборов. По его словам, Вашингтон советует готовиться к новому этапу переговорного процесса.

Об этом Макрон сообщил на телефонном брифинге для журналистов, пишет Le Monde.

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По словам французского президента, американская сторона проинформировала европейских партнеров о возможных изменениях в позиции Москвы.

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«Американцы сказали нам, что после выборов в Госдуму со стороны России ожидается новая российская позиция для переговоров и что в этом контексте следует готовиться к новому этапу переговорного процесса», — заявил Макрон.

Парламентские выборы в России намечены на 18–20 сентября 2026 года.

По словам Макрона, потенциальные изменения в российской переговорной позиции ожидаются уже после завершения избирательного процесса.

США говорят о прогрессе в переговорах

Заявление Макрона прозвучало на фоне сообщений американской стороны о продвижении переговоров по завершению войны России против Украины.

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Ранее спецпосланник президента США Стив Виткофф заявил о «существенном прогрессе» в вопросе достижения мира в Украине. Среди прочего, он говорил о возможности организации трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России.

В то же время, конкретного содержания возможной новой позиции Москвы Макрон не привел.

Россия закрывает консульство Германии в Санкт-Петербурге

Между тем , между Россией и Германией обостряется дипломатический конфликт. Москва объявила о закрытии немецкого консульства в Санкт-Петербурге.

Как сообщает Le Monde, это решение стало ответом на шаг Берлина, решившего закрыть российское консульство в Бонне и Российский культурный центр в Берлине.

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Германия пошла на этот шаг после обнаружения в аэропорту Лейпцига беспилотника, оснащенного взрывчаткой. Немецкие власти официально обвинили Россию в попытке организовать диверсию.

Напомним, ранее в Киев приезжали спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер, чтобы представить обновленные версии мирного плана. Однако, эти переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским не дали ожидаемого прорыва в вопросе прекращения боевых действий.

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