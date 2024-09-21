Новая холодная война: почему Запад готовится к длительному конфликту с Россией

По обе стороны Атлантики продолжается обсуждение того, как противодействовать агрессии Владимира Путина, избегая при этом прямого конфликта с государством, обладающим крупнейшим ядерным арсеналом в мире.

Страх и неопределенность перед угрозами российского диктатора Владимира Путина вывели на передний план идею возвращения к сдерживанию в стиле "холодной войны".

Об этом пишет The Washington Post.

Несмотря на десятилетия опыта общения с Кремлем, даже западные дипломаты до сих пор не смогли найти эффективный способ борьбы с агрессией Путина. Это привело к решению ограничить контакты с Москвой только важнейшими вопросами и усилить военный потенциал Европы и Украины, готовясь к длительной вражде.

"Но Вашингтон, вооружая и финансируя Украину, еще предстоит определить долгосрочную стратегию борьбы с возрождающейся Россией и с которой на протяжении более 20 лет ряд президентов надеялся подружиться или списать ее как неактуальную", – пишет издание.

Политические деятели и дипломаты вместе с нынешними и бывшими политиками США, а также аналитики и российские политики в изгнании предупреждали, что Запад постоянно недооценивал и неправильно играл с Путиным, и теперь рискует снова неправильно понять его, потенциально отвечая слишком робко на его неоднократные угрозы эскалации конфликта.

Некоторые чиновники и аналитики говорят, что сдерживание является неправильным подходом, что увеличивает риск глобального конфликта.

Даже те, кто давно выступает за сотрудничество с Кремлем для прекращения войны в Украине, говорят, что длительный период вражды, то есть новая холодная война, неизбежен.

В свою очередь, высокопоставленные чиновники администрации Джо Байдена говорят, что их цели понятны: лишить Россию ресурсов для ее войны, предотвратить прямой конфликт и подтолкнуть Россию быть ответственным международным игроком. Они настаивают, что их политика работает, хоть и медленно.

Так, экс-посол США в НАТО Курт Уолкер заявил, что, опасаясь спровоцировать ядерный удар или расширить войну, администрация Байдена не смогла помочь Украине победить Россию.

Другие критики вообще говорят, что происходит:

медленное развертывание новейших вооружений,

ограничения на их использование,

продолжение западного импорта российских энергоносителей.

Российский оппозиционер Михаил Ходорковский, живущий в Лондоне, заявил, что величайшей ошибкой Запада была неспособность победить Россию в первые 6 месяцев войны в Украине.

"Мы должны дать Украине все, что мы можем, как можно скорее, чтобы они смогли победить российские войска", – заявил Курт Уолкер.

Он добавил, что выступает за то, чтобы позволить Украине наносить удары глубоко по российской территории западным оружием и обеспечить Киев лучшей противовоздушной обороной.

Напомним, ранее издание The Economist написало, что администрация Байдена не хочет "ставить под угрозу будущую "перезагрузку" отношений с Москвой", поэтому фактически вынуждает Украину бороться со связанными руками.

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