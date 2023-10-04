"Новая холодная война": Северная Корея обвинила США в усилении ядерной угрозы

На прошлой неделе парламент Северной Кореи внес изменения в конституцию страны, включив в нее ядерный закон.

Северная Корея раскритиковала Соединенные Штаты из-за недавнего доклада Пентагона, назвавшего их "постоянной" угрозой из-за наличия оружия массового уничтожения, заявив 4 октября, что ответит на любую американскую агрессию или провокации "самой мощной и длительной стратегией реагирования".

Об этом пишет Associated Press.

"Стратегия противодействия оружию массового уничтожения до 2023 года"

На прошлой неделе Пентагон обнародовал незасекреченную версию своей Стратегии противодействия оружию массового уничтожения до 2023 года, в которой описаны вызовы, связанные с оружием массового уничтожения, и методы их преодоления. В докладе отмечается, что в то время как Китай и Россия составляют главные вызовы в сфере ОМУ, Северная Корея, Иран и насильственные экстремистские организации остаются постоянными региональными угрозами, на которые также необходимо реагировать.

Такие описания Северной Кореи со стороны США и ответ Северной Кореи не являются чем-то необычным. Но последний обмен мнениями происходит на фоне беспокойства, что Северная Корея продвигает соглашение с Россией о передаче оружия вопреки резолюциям Совета Безопасности ООН.

"Возмущение КНДР"

"США только что раскрыли свое опасное намерение агрессии, чтобы серьезно нарушить суверенитет и безопасность (Северной Корее) и других независимых суверенных государств, угрожая им оружием массового уничтожения, и реализовать свои дикие амбиции по захвату глобальной военной гегемонии", — заявил неназванный представитель. Кореи в заявлении, распространенном государственными средствами массовой информации.

Северокорейские военные будут "противостоять военной стратегии и провокациям американского империалистического агрессора с помощью наиболее мощной и устойчивой стратегии ответа", — говорится в заявлении.

Ядерная программа Северной Кореи приобрела новую актуальность после принятия в прошлом году закона, разрешающего превентивное применение ядерного оружия. С начала 2022 года Северная Корея провела более 100 ракетных испытаний, многие из которых включали в себя ядерное оружие, потенциально способное нацелить его на США и Южную Корею.

Ядерный закон КНДР

На прошлой неделе парламент Северной Кореи внес изменения в конституцию страны, включив в нее ядерный закон, свидетельствующий о дальнейшем усилении ядерной доктрины КНДР. В ходе заседания парламента лидер Ким Чен Ын призвал к экспоненциальному увеличению производства ядерного оружия и к тому, чтобы его страна играла большую роль в коалиции стран, противостоящих Соединенным Штатам в "новой холодной войне".

На этом фото, предоставленном северокорейским правительством, изображена межконтинентальная баллистическая ракета во время учений по запуску в международном аэропорту Сунан в Пхеньяне, Северная Корея, 16 марта 2023 года/Associated Press

Министерство обороны Южной Кореи предупредило 4 октября в заявлении, что любая попытка Северной Кореи применить ядерное оружие приведет к концу правления Кима. Министерство заявило, что включение Северной Кореей ядерного закона в свою конституцию еще больше усугубит ее международную изоляцию и страдания ее народа.

Постоянная угроза

В докладе Пентагона ядерное законодательство Северной Кореи упоминается как объяснение угрозы безопасности страны. В отчете говорится, что Северная Корея разрабатывает мобильный ядерный потенциал, который ставит под угрозу США и региональных союзников и партнеров.

В докладе также говорится, что Северная Корея хранит до нескольких тысяч метрических тонн боевых химических веществ и способна производить нервно-паралитические, нарывные и удушающие вещества. В документе говорится, что потенциальные методы применения химического оружия Северной Кореи включают артиллерию, баллистические ракеты и нетрадиционные силы.

США и Южная Корея реагируют на наращивание ядерного арсенала Северной Кореи расширенными совместными военными учениями и временным развертыванием американских бомбардировщиков дальнего радиуса действия и подводной лодки с ядерным вооружением. Северная Корея называет такие шаги серьезными провокациями, заставляющими ее еще больше усиливать свою ядерную программу.

Министерство обороны Северной Кореи заявило, что термин "постоянная угроза" больше подходит для США, ссылаясь на усиление военных учений с Южной Кореей и развертывание ядерной подлодки, которая, по его словам, несет оружие, "достаточно большое, чтобы полностью уничтожить одно государство" .

Напомним, в сентябре Ким совершил поездку в дальневосточный регион России, где встретился с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и посетил ключевые военные объекты. Северная Корея и Россия заявили, что эта поездка имела целью усилить их сотрудничество, но ни одна из сторон не раскрыла подробностей.

Иностранные чиновники и эксперты считают, что Северная Корея надеется получить передовые российские технологии, которые помогут ей разработать спутники-шпионы, атомные подлодки и мощные ракеты большой дальности в обмен на поставку России обычных вооружений, истощенных войной с Украиной.

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