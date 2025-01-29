Новая "хозяйка" Белого дома: кто держит Трампа "на поводке" — Bild

Во время первого срока Трамп мог напрямую общаться с кем-либо, кто имел его номер.
Руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс делает президента США Дональда Трампа более дисциплинированным: планирует его расписание, фильтрует звонки и контролирует поток информации.
Как сообщает издание Bild, она умеет "держать его на поводке".
Во время первого срока Трамп мог напрямую общаться с кем-либо, кто имел его номер.
Теперь это невозможно — президент больше не может звонить друзьям по гольфу, миллиардерам или другим знакомым, которые могли бы отвлекать его от работы или навязывать свои идеи.
Первый срок президентства Трампа также отметился утечками информации. Ни дня не проходило без скандала, поскольку в то время в Белом доме царила атмосфера соперничества и борьбы за власть.
На этот раз нет никаких признаков такой подковерной борьбы. По крайней мере, пока.
Сьюзи Уайлс еще до того, как Трамп вступил в должность, заявляла, что она будет спасать Белый дом от драм. “Я верю в командную работу. Нет места одиноким борцам", – заявляла она.
Напомним, глава аппарата Белого дома 67-летняя Сьюзи Уайлз, неблагосклонно относящаяся к слишком близким отношениям Дональда Трампа с американским миллиардером Илоном Маском, отпраздновала свою первую победу. Ей удалось добиться, чтобы Маск, назначенный руководителем Департамента по вопросам эффективности правительства, не получил офиса в Западном крыле резиденции президента США.
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