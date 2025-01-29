Новая "хозяйка" Белого дома: кто держит Трампа "на поводке" — Bild

Во время первого срока Трамп мог напрямую общаться с кем-либо, кто имел его номер.

Руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс делает президента США Дональда Трампа более дисциплинированным: планирует его расписание, фильтрует звонки и контролирует поток информации.

Как сообщает издание Bild, она умеет "держать его на поводке".

Во время первого срока Трамп мог напрямую общаться с кем-либо, кто имел его номер.

Теперь это невозможно — президент больше не может звонить друзьям по гольфу, миллиардерам или другим знакомым, которые могли бы отвлекать его от работы или навязывать свои идеи.

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Первый срок президентства Трампа также отметился утечками информации. Ни дня не проходило без скандала, поскольку в то время в Белом доме царила атмосфера соперничества и борьбы за власть.

На этот раз нет никаких признаков такой подковерной борьбы. По крайней мере, пока.

Сьюзи Уайлс еще до того, как Трамп вступил в должность, заявляла, что она будет спасать Белый дом от драм. “Я верю в командную работу. Нет места одиноким борцам", – заявляла она.

Напомним, глава аппарата Белого дома 67-летняя Сьюзи Уайлз, неблагосклонно относящаяся к слишком близким отношениям Дональда Трампа с американским миллиардером Илоном Маском, отпраздновала свою первую победу. Ей удалось добиться, чтобы Маск, назначенный руководителем Департамента по вопросам эффективности правительства, не получил офиса в Западном крыле резиденции президента США.

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