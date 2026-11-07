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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Новая "команда" Трампа: президент США предложил двум россиянам работу в Белом доме

Президент США Дональд Трамп решил подойти к формированию коммуникационной команды Белого дома с размахом и обратился к руководителю UFC и известным бойцам смешанных единоборств.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
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Дональд Трамп

Трамп пригласил на работу в Белый дом звезд UFC / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп предложил руководителю UFC Дэйни Уайту стать пресс-секретарем Белого дома. В его команду американский президент также пригласил нескольких известных бойцов, в том числе россиян Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social 7 ноября.

Кого Трамп хочет видеть в своей команде

В сообщении американский президент назвал Дэйна Уайта «великим» и «жестоким бойцом и воином» и заявил, что предложил ему должность пресс-секретаря Белого дома.

Трамп также попросил Уайта привести с собой помощников, даже если некоторые из них не являются гражданами США. Среди потенциальных помощников Дэйны Уайта Трамп назвал российских бойцов Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова , американцев Джастина Гейджи и Дэниела Кормье, бразильскую спортсменку Аманду Нунес, а также двукратную олимпийскую чемпионку по дзюдо и чемпионку UFC, чемпионку UFC.

Правда, последний президент США в своем сообщении назвал Kayla Harris — перепутав ее фамилию. Похоже, даже список звезд UFC для будущей команды Белого дома Трамп составлял без особого внимания к именам.

«Нам нужны эти люди, чтобы защищать нас от безумных левых. Дейна будет пресс-секретарем, которого еще не было. Действительно, пожалуйста, соглашайся на эту работу! — обратился Трамп к руководителю UFC.

К публикации он добавил изображение Уайта за трибуной Белого дома и коллаж с бойцами. В то же время о том, что Дэйна Уайт согласился на предложение или что его официально назначили на должность, не сообщалось.

Трамп уже присматривался к звездам шоу-бизнеса на должность пресс-секретаря

Кадровые идеи президента США не ограничиваются спортивным миром. В конце октября Дональд Трамп появился на митинге вместе с реперкой Ники Минаж, публично выразившей ему поддержку. Тогда также обсуждалась возможность ее назначения пресс-секретарем Белого дома. Вокруг артистки и ее политических заявлений разгорелся скандал из - за криминального прошлого ее семьи .

А предыдущая пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария продержалась в должности всего пять дней. Ее увольнение связывали с неудачным первым брифингом для журналистов и скандалом вокруг заявлений о юридическом образовании и адвокатской квалификации. Короткая карьера спикера Трампа завершилась еще до того, как она успела переехать в Вашингтон.

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