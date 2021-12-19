Новая министр обороны Германии рассказала, какие санкции угрожают Кремлю

Санкции Кремля угрожают за эскалацию и стягивание войск к границе с нашей страной.
Кремлю грозят жестокими санкциями. С таким заявлением выступила новая министр обороны Германии Кристин Ламбрехт.
Об этом пишет издание Bild am Sonntag.
По словам Кристине Ламбрехта, санкции Кремлю грозят за эскалацию и стягивание войск к границе с нашей страной.
"Мы должны сделать все возможное, чтобы остановить эскалацию. Это включает угрозу жестких санкций. Прямо сейчас мы должны быть нацелены на Путина и его окружение. Виновные в агрессии должны чувствовать личные последствия, например, что они больше не смогут ездить на Елисейские поля в Париж за покупками", — отметила Ламбрехт.
Напомним, что бывший американский посол в РФ Майкл Мак-Фол отреагировал на условия по проекту переговоров России с США и НАТО "о гарантиях безопасности" в Европе, которые Кремль передал в Вашингтон.
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