Новая мутация коронавируса в Индии и отравления детей в оккупированном "Артеке". Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- В индийском штате Махараштра обнаружили новый вариант штамма коронавируса, который получил название "Дельта плюс". Читать дальше ->
- В незаконно аннексированном Крыму медики обнаружили заражение коронавирусом у 12 детей, которые находились в оккупированном международном детском центре "Артек". Читать дальше ->
- Одного из тех, кто считался пропавшим без вести после подтопления в оккупированной Ялте, нашли живым. Читать дальше ->
- На выходных вблизи села Лебедевка, что в Киевской области, утонули два человека, один из которых ребенок, еще один ребенок умер позднее в карете скорой помощи. Также еще один человек утонул в Фастовском районе. Читать дальше ->
- Минимум три человека тяжело ранены в результате стрельбы, произошедшей в Берлине. Читать дальше ->