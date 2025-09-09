Новая навигация для дронов: как атомные часы сменят войны без GPS

Новейшие дроны / © Минобороны Украины

Военно-воздушные силы США разрабатывают новую систему навигации для роев дронов на основе атомных часов. Эта технология позволит координированно действовать даже в условиях, когда GPS подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Нынешние конфликты, включая войну в Украине, показали, насколько уязвимым может быть GPS для средств РЭБ. Чтобы решить эту проблему, Исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL) работает над системой ориентировки дронов в пространстве без спутников, пишет Interesting Engineering.

В основе технологии лежит система JMPR с атомными часами нового поколения (NGAC). Они обеспечивают невероятную точность времени — до пикосекунд. Благодаря этому каждый дрон в группе способен идеально синхронизировать свои маневры и обмен данными с другими беспилотниками, создавая собственную децентрализованную навигационную сеть.

В результате можно реализовать так называемый «холодный старт»: рой дронов запускается в зону, где GPS уже подавлен, и прямо во время полета формируется общая картина местоположения дронов, чтобы начать скоординированное движение. Атомные часы на борту каждого аппарата предотвратят рассинхронизацию, позволив им лететь в плотном строю, комбинировать данные с сенсоров и выполнять сложные миссии.

Разработка наверняка найдет свое применение в борьбе с вражескими дронами, которые тоже полагаются на точную координацию для обхода ПВО. Получив возможность действовать как единый механизм независимо от GPS, дроны от ВВС США получат преимущество в воздушном пространстве.

Напомним, Украина получит 33 000 комплектов наведения с искусственным интеллектом в рамках контракта с Пентагоном на сумму 50 миллионов долларов. Благодаря помощи США, украинские дроны станут автономными и точными: новые системы наведения с ИИ уже в производстве.