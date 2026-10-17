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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Новая опасная инфекция распространяется по России: после Подмосковья новые больные появились в Петербурге

Больные в Петербурге не первые, случаи уже фиксировали в Подмосковье.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Россия.

Россия. / © Associated Press

После Подмосковья новые случаи заражения обезьяньей оспой зафиксировали в Санкт-Петербурге. Больных госпитализировали.

О новых случаях сообщают российские СМИ со ссылкой на санитарные службы.

Отмечается, что 16 октября в больницы Петербурга доставили еще четырех человек с подтвержденным диагнозом. Состояние всех инфицированных оценивают как средней тяжести. В то же время санитарные службы проводят дезинфекцию мест, где могли находиться больные.

В свою очередь, специалисты Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование, чтобы установить контактных лиц. В больнице, куда госпитализировали пациентов, также было издано предписание о срочной дезинфекции помещений.

Инфицированы под Москвой

Ранее в Жуковском госпитализировали пять человек с подозрением на обезьянью оспу. Все они проживали в одной квартире. Обратиться к медикам их заставили состоявшиеся 10 октября контакты с вероятным источником инфекции.

Среди госпитализированных — трое мужчин и две женщины в возрасте от 21 до 35 лет. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести.

Кстати, в феврале 2026-го в Подмосковье уже фиксировали несколько случаев заражения — в больницу в Домодедово госпитализировали мужчину с подозрением на обезьяну оспу. Впрочем, впоследствии эту информацию не подтвердили.

Что такое обезьяна оспа

Обезьяна — это вирусное заболевание, которое передается преимущественно во время тесного контакта с инфицированным человеком. Среди основных симптомов — повышенная температура, головная боль, боли в мышцах, слабость и увеличение лимфатических узлов. Характерным признаком также высыпания на коже, которые могут превращаться в пузырьки и болезненные язвы.

Заразиться можно через непосредственный контакт с кожей или сыпью больного, поцелуи и сексуальные контакты, а также через загрязненные предметы — в частности одежду, полотенца и постельное белье. Риск передачи вируса также существует во время длительного пребывания рядом с инфицированным человеком. Симптомы обычно появляются в течение 1-3 недель после заражения

Напомним, в Иркутской области произошел случай смерти от чумы — ночью на 2 октября умерла 28-летняя лаборантка, которая могла заразиться после того, как во время работы разбила пробирку с возбудителем опасной инфекции. Ее госпитализировали с тяжелой пневмонией, но врачам не удалось ее спасти.

Власти Иркутской области прибегли к карантину — ограничения были введены в нескольких медицинских учреждениях региона. Впрочем, в Кремле поспешили успокоить россиян и посоветовали доверять исключительно официальной информации от Роспотребнадзора.

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