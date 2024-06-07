Новая "ось зла" в центре с Путиным создает угрозу мировой войны в ближайшие годы — американский аналитик

Соединенные Штаты и их союзники противостоят целенаправленной группе мощных противников в Китае, России, Иране и Северной Корее, которые усилили взаимодействие после полномасштабного вторжения Путина в Украину в феврале 2022 года и создают серьезную возможность мировой войны.

Об этом пишет историк и дипломат Филипп Зеликов в новом эссе в Texas National Security Review.

По его словам, угроза глобального конфликта из-за действий государств новой "веси зла" составляет лишь 20-30%, но ею нельзя пренебрегать.

Также читайте В НАТО назвали сроки начала войны с Россией

Зеликов сравнивает нынешнюю ситуацию с той, что оформилась в геополитике в 1930-х годах. По его словам, наиболее тревожно, что Россия, Китай, Иран и Северная Корея сейчас действуют более слаженно, чем Германия, Италия и Япония накануне Второй мировой войны.

"Старая ось зла не спешила тесно объединяться. В противовес этому, сегодня, в 2024 году, ключевые страны антиамериканского партнерства достаточно тесно сотрудничают в сфере оборонно-промышленного сотрудничества, охватывающего Россию, Китай, Иран и Северную Корею. Они сотрудничают уже дольше и в большей степени, чем это было между любой из будущих стран Оси в 1930-х годах”, — отмечает аналитик.

При этом Зеликов утверждает, что есть меньше оснований беспокоиться о возникновении глобального конфликта в средне- и долгосрочной перспективе, поскольку у США и их глобальных партнеров есть фундаментальные политические, экономические, социальные и технологические преимущества.

Период максимальной опасности, по его словам, приходится на следующие 1-3 года, поскольку члены новой оси — правильно или неправильно — могут почувствовать момент исторической возможности из-за отсутствия военной готовности и политической воли Запада.

Напомним, недавно появились подлинные доказательства того, что президент РФ Владимир Путин готовит вторжение в Европу. Скрытые признаки подготовки России к войне с НАТО зафиксировали американские специалисты из Института изучения войны.

Читайте также: