Новая отговорка: Шольц сказал, почему не хочет передавать Украине ракеты Taurus

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не поддерживает передачу Украине крылатых ракет Taurus. Он объяснил, что их использование якобы нуждается в участии солдат Бундесвера.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Участие солдат невозможно"

Немецкий лидер заявил о причине нежелания передавать оружие на пресс-конференции по результатам встречи лидеров ЕС в Гранаде. Его спросили о "красных линиях" в вопросе передачи Украине ракет Taurus. Шольц подчеркнул, что участие в этом солдат его страны недопустимо.

"Для нас есть один пункт: участие немецких солдат в любой активности, даже за пределами Украины, для нас невозможно", – сказал Шольц.

В то же время канцлер подчеркнул, что Германия будет продолжать поддерживать Украину. Он напомнил, что ФРГ является вторым крупнейшим поставщиком вооружения для Украины, далеко опережающей остальных европейских партнеров. Кроме того, отметил немецкий лидер, украинцам предоставляют именно то, в чем ВСУ нуждаются больше всего: системы ПВО, артиллерию и амуницию.

Ранее говорилось, что Германия отказывается отправлять в Украину ракеты Taurus из-за опасений нападения на Крымский мост.

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