Новая пресс-секретарь Белого дома случайно оговорилась на первом брифинге Трампа: что сказала

Кэти Захария / © Getty Images

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Новая пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария попала в курьез на своем первом брифинге 13 октября. Отвечая на вопрос о семье и работе, она случайно назвала своего мужа моим президентом.

Об этом сообщает издание Unilad.

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На своем первом брифинге в Вашингтоне Захария заявила, что для нее большая честь работать президенту и американскому народу. Встреча с прессой прошла после выходных, во время которых в США прошли митинги в поддержку Трампа.

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Журналист спросил, как она будет совмещать новую должность с воспитанием четырех детей, живущих в Калифорнии. Захария ответила, что семья переедет в столицу, но именно в этот момент перепутала мужчину с президентом.

«Эта идея не проводить вечера с детьми абсолютно неприемлема, поэтому мой президент… е-е, извините, мой муж здесь», — сказала Захария.

После этого пресс-секретарь быстро разрядила атмосферу, пошутив: «Это хороший пример».

Кадровое решение о назначении Захарии объявил Дональд Трамп на прошлой неделе. Она сменила в должности спикера Белого дома Кэролайн Ливитт.

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Комментируя это в своей социальной сети Truth Social, Трамп охарактеризовал бывшую комментаторку Trump Media & Technology Group как «верного и блестящего поклонника с самого начала».

«Для меня большая честь только назначить Кэти Захарию пресс-секретарем. Кэти занимает должность старшего советника по коммуникациям в Truth Social (Trump Media & Technology Group), где она прекрасно справляется!», — отметил Трамп.

По словам Трампа, Захария является уроженкой Калифорнии, выпускницей Университета Пеппердайна и Школы права Пеппердайна Карузо, профессиональной адвокатом и регулярной экспертом эфиров Fox News и Newsmax.

До этого Захария была спикером в Министерстве внутренней безопасности и участвовала в избирательных кампаниях Трампа. Президент подчеркнул, что считает ее преданной членом своей команды, которая будет иметь уважение среди журналистов и эффективно будет работать для страны.

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Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария во время общения с журналистами не смогла сразу ответить, продолжают ли Соединенные Штаты передавать Украине разведывательную информацию.

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