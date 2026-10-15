Новая пресс-секретарь Трампа подала "тайный знак" на первом брифинге: что заметили эксперты (видео)

Кэти Закария / © Associated Press

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Новая пресс-секретарь Белого дома Кэти Закария провела свой первый брифинг, который вызвал критику из-за ее поведения перед камерами и кратких ответов журналистам. Эксперты по языку тела обратили внимание на ее нервную улыбку и неуверенную манеру выступления, а отдельное внимание привлекло ответ на вопрос о передаче разведданных Украине.

Об этом сообщает HuffPost.

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Первый брифинг Кэти Закарии: что заметили эксперты

Закария вышла к журналистам во вторник, 13 октября, примерно на 10 минут позже запланированного времени. Ее вступительное слово длилось около восьми минут: большую часть речи она читала из бумаги и лишь изредка поднимала глаза на репортеров.

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После этого пресс-секретарь ответила на три вопроса журналистов Breitbart, Fox News и Daily Mail и покинула трибуну примерно через 14 минут после начала брифинга. Для сравнения, пресс-конференции Белого дома часто продолжаются от 25 минут до часа, хотя их продолжительность официально не регламентирована.

Эксперт по языку тела Сьюзен Константин обратила внимание на нервную улыбку Закарии, частые взгляды вниз и неуверенную манеру говорить.

«Ее нервная улыбка, частые взгляды наземь и неуверенная манера говорить скорее свидетельствовали о дискомфорте, чем об уверенности и авторитетности, — отметила Константин. — Несоответствие между ее словами и невербальным поведением производило впечатление неуверенности и недостаточной подготовки».

Исследовательница поведения Эбби Мароньо также заметила, что улыбка спикера не всегда соответствовала содержанию ее слов. Это, по ее оценке, могло создавать впечатление, что Закария больше беспокоилась о том, как выглядит перед аудиторией, чем самим выступлением.

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«Время и интенсивность этой улыбки часто не соответствовали эмоциональному содержанию сказанного, из-за чего она выглядела неестественной, — объяснила Мароньо. — Это воспринимается как попытка произвести определенное впечатление: она произносит речь и одновременно заметно озабочена тем, как выглядит в глазах аудитории».

Что Кэти Закария ответила о разведданных для Украины

Одним из самых заметных моментов брифинга стал вопрос о том, перестали ли Соединенные Штаты передавать Украине разведывательные данные.

Закария ответила, что ей «нужно будет вернуться к этому вопросу позже». Такая реакция привлекла внимание пользователей соцсетей, воспринявших ее как уклонение от ответа на чувствительную тему.

При этом пресс-секретарь не назвала ни терминов, ни причин, почему не смогла ответить сразу. Поэтому часть журналистов и пользователей сети предположили, что администрация Трампа сознательно избегает огласки о судьбе разведывательного сотрудничества Вашингтона и Киева.

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Среди главных официальных сообщений брифинга было подтверждение, что администрация президента Дональда Трампа попросила посла США в Греции Кимберли Гилфойла уйти в отставку.

Кто такая Кэти Закария и что известно о ее назначении

О назначении Кэти Закарии пресс-секретарем Белого дома объявили в пятницу, 9 октября. Президент Дональд Трамп сообщил об этом в Truth Social. Она заменила Кэролайн Ливитт, которая покинула пост в августе и перешла работать на телеканал Fox News.

До нового назначения Закария была старшей советницей по коммуникациям в социальной сети Дональда Трампа Truth Social. Ранее она также непродолжительное время работала спикером Министерства внутренней безопасности США.

Комментируя свое назначение, Закария заявила:

«Я благодарна за возможность работать пресс-секретарем президента Трампа и добросовестно и эффективно буду продвигать его успешный политический курс».

Чего ждать от новой пресс-секретари Трампа

Профессор политологии Университета Северного Техаса Мэтью Эшбо-Соха признал, что волнение во время первого выступления перед журналистами вполне естественно. Однако, по его мнению, покажет лишь время, было ли поведение Закарии реакцией на стресс, отражает ли ее подход к работе с прессой.

«Я просто интересуюсь, будет ли это продолжаться — это волнение в первый раз или стратегия? И я думаю, это скажет нам еще больше о том, что президент думает о работе прессслужбы в оставшиеся сроки», — сказал Эшбо-Соха.

По мнению политолога, новая пресс-секретарь может оказаться менее жесткой в общении с журналистами, чем ожидает президент. Он также предположил, что администрация Трампа может придавать меньшее значение традиционным брифингам, поскольку президент часто общается с общественностью из-за социальных сетей и митингов.

В Белом доме поддержали новую спикеру. Директор по коммуникациям Стивен Ченг назвал Закарию ценным дополнением к команде и заявил, что она имеет высокую квалификацию.

«Она прекрасное и прекрасное дополнение к команде», — сказал Ченг, добавив, что Закария «уникально квалифицирована» и «чрезвычайно умна».

Напомним, ранее ТСН.ua писал, что новая спичка Белого дома Кэти Закария оговорилась во время своего первого брифинга, привлекая внимание к своему выступлению перед журналистами.

Кроме того, во время брифинга Закария не предоставила прямого ответа на вопрос о том, продолжают ли Соединенные Штаты передавать Украине разведывательные данные. Она отметила, что вернется к этому вопросу позже, что вызвало дополнительное внимание к ее первой встрече с прессой.

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