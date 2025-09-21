- Дата публикации
Новая провокация РФ в небе Балтии: немецкие истребители перехватили российский самолет-разведчик
Германия по тревоге подняла в воздух истребители Eurofighter.
Немецкие истребители перехватили в небе над Балтикой не выходивший на связь российский самолет-разведчик.
Об этом сообщает BILD.
Два истребителя Eurofighter Военно-воздушных сил Германии были подняты по тревоге из Ростока для обнаружения российского самолета Ил-20М. Российский самолет был замечен в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Он летел без включенного транспондера и не выходил на связь.
Транспондер — это специальное устройство, которое передает информацию о маршруте, скорости, высоте и типе воздушного судна, крайне важном для безопасности полетов.
Издание отмечает, что подобные незаявленные полеты российских ВВС страны НАТО регулярно фиксируют в этом регионе. Ил-20М уже перехватывали, по крайней мере, дважды только в этом году — в августе и марте.
Напомним, В НАТО растет напряжение из-за провокации России , что заставляет Альянс рассматривать возможность сбивания российских самолетов и принимать решения по «красным линиям». Особенно остро этот вопрос встал после того, как три российских МиГ-31 в течение 12 минут находились в воздушном пространстве Эстонии.
После серии недавних инцидентов в Чехии призвали сбивать российские самолеты и дроны без предупреждения. По словам президента Чехии Петра Павела, НАТО должно реагировать на провокации России, а нарушение воздушного пространства – достаточный повод для сбивания российских самолетов.