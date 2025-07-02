Далай-лама заявил, что его реинкарнация может быть любого гендера / © Associated Press

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Далай-лама заверил последователей в среду, 2 июля, что после его смерти он реинкарнируется как последующий духовный лидер тибетского буддизма. Это долгожданное заявление , сделанное за несколько дней до его 90-летия, положило конец спекуляциям, которые начал сам Далай-лама, когда ранее заявил, что он может быть последним духовным лидером Тибета.

Об этом сообщает Reuters.

Кто может стать преемником Далай-ламы

Выступая во время недельных празднований своего дня рождения в североиндийском горном городе Дхарамсала, Далай-лама заявил, что основанный им некоммерческий трастовый фонд будет иметь исключительное право определять его реинкарнацию. Этим он выступил против настаивания Китая, что именно Пекин будет выбирать его преемника.

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"Я утверждаю, что институт Далай-ламы продолжит свое существование", - сказал Далай-лама в видеообращении.

Он добавил, что Gaden Phodrang Trust — некоммерческая организация, созданная им для поддержки традиции и института Далай-ламы, имеет исключительное право признавать его реинкарнацию в консультации с главами тибетских буддийских традиций.

«Они должны проводить процедуры поиска и признания в соответствии с прошлыми традициями… никто другой не имеет никаких полномочий вмешиваться в этот вопрос», — подчеркнул он.

Старший чиновник фонда Gaden Phodrang Trust Самдхонг Ринпоче сообщил, что Далай-лама находится в добром здравии и пока не давал никаких письменных указаний по преемственности.

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Он также сообщил журналистам, что преемник может быть любого пола, и его гражданство не будет ограничиваться Тибетом.

Тибетская традиция свидетельствует, что душа буддийского духовного лидера после его смерти превращается в теле ребенка. Нынешний Далай-лама родился под именем Лхам Дхондуп в семье фермеров на территории современной провинции Цинхай. В возрасте двух лет поисковая группа монахов идентифицировала его как перевоплощение души Далай-ламы.

Противостояние с Пекином

Пекин в тот же день снова заявил, что он должен одобрить реинкарнацию, и что это должно быть сделано в Китае из-за многовекового ритуала. Китай рассматривает Далай-ламу, бежавшего в Индию из Тибета в 1959 году после неудачного восстания против китайских властей, как сепаратиста. Далай-лама по-прежнему заявлял, что его преемник родится за пределами Китая и призвал своих последователей отклонить любую кандидатуру преемника, избранную Пекином.

Представитель Государственного департамента США заявил, что они будут продолжать призывать Китай прекратить вмешательство в процесс преемства и уважать свободу вероисповедания.

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"Мы также продолжим призывать Китай прекратить вмешательство в наследство Далай-ламы и других тибетских буддийских лам и уважать свободу религии или убеждений лиц всех вероисповеданий", - добавил спикер.

Пенпа Церинг, лидер Центральной тибетской администрации (тибетского правительства в изгнании в Индии), сообщил, что Далай-лама открыт для посещения Тибета, если позволит здоровье и не будет ограничений со стороны Китая. Однако он указал условие Пекина о постоянном проживании.

«Ответ Его Святейшества: „Если я поеду в Тибет и Китай, я не буду там жить, потому что там нет свободы“. Это также связано с реинкарнацией, где Его Святейшество говорит: "Я должен родиться в свободном мире"», - сказал Церинг.

Представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин имеет право одобрять преемника Далай-ламы, ссылаясь на наследие имперских времен и политику свободы религиозных убеждений в стране. Ритуал отбора, в ходе которого имена возможных реинкарнаций извлекаются из золотой урны, достигает 1793 года.

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"Реинкарнация ребенка главного Живого Будды, такого как Далай-лама и Панчен-лама, должна быть идентифицирована путем жеребьевки из золотой урны и одобрена центральным правительством", - отметила Мао Нин.

Далай-лама и Панчен-лама: ключевые роли в буддизме

В системе тибетского буддизма Далай-лама и Панчен-лама являются двумя важнейшими духовными лидерами. реинкарнация друг друга, что является фундаментальным для сохранения линии преемственности.

Однако эта традиция столкнулась с большим спором. В 1995 году 14-й Далай-лама признал 6-летнего Гедуна Чоэкьи Ньиму 11-м Панчен-ламой. Однако вскоре китайские власти похитили этого ребенка, и его судьба до сих пор неизвестна. Пекин же избрал и назначил собственного Панчен-ламу — Хьялкаина Норбу, находящегося под контролем правительства Китая. Таким образом, в мире существуют два Панчен-ламы, один из которых признается большинством тибетцев и мировым буддийским сообществом, а другой — только Китаем.

Эта ситуация является ярким примером вмешательства Китая в духовные дела Тибета. Контролируя процесс выбора Панчен-ламы, Пекин стремится заложить основу для контроля над следующей реинкарнацией Далай-ламы. определено независимо от вмешательства Пекина, имеет столь большое значение.

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Напомним, Китай модернизирует свою армию для молниеносного нападения на Тайвань. Пекин значительно усилил свою боеспособность, что вызывает серьезную обеспокоенность у Тайбэя и США.