Новая система въезда в ЕС: какие изменения ждут украинцев

Система EES будет действовать на въезде в 29 стран ЕС и Шенгена, в том числе Румынии и Болгарии.

Осенью на границах ЕС должна заработать новая система въезда-выезда EES. Она может существенно изменить процедуру пересечения границы с Европейским Союзом и странами Шенгена, в том числе граждан Украины. Впрочем, есть немало нюансов.

Процедура въезда

При пересечении границы ЕС в пределах безвиза или с краткосрочными визами будут сдавать на въезде биометрические данные. При этом пограничники больше не будут ставить в паспорт штампы о въезде и выезде. Для получения биометрии ЕС планируется установить специальные киоски самообслуживания, где путешественники смогут отсканировать пальцы и лицо.

В Еврокомиссии отметили, что это создаст дополнительную задержку на границе около 40 секунд, но она должна быть компенсирована экономией времени на других этапах контроля.

Система EES будет действовать на въезде в 29 стран ЕС и Шенгена, в том числе Румынии и Болгарии, ранее имевшие несколько отличные правила пребывания, а также Норвегии, Швейцарии, Лихтенштейна и Исландии, не являющиеся членами ЕС. Все останется как было вне новой системы, речь идет, в частности, о Кипре и Ирландии.

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Кроме того, у EES будет общедоступный онлайн-сервис, который заменит Шенгенский калькулятор и благодаря которому безвизовый путешественник сможет узнать, сколько неиспользованных дней пребывания в Шенгенской зоне у него осталось. Этот сервис будет работать и для путешественников с краткосрочными визами.

Что упростит система EES

Система должна упростить жизнь пассажирским перевозчикам, которые получат ограниченный доступ к базе данных EES и смогут проверять визу пассажиров. Кроме того, она должна устранить недоразумения между пассажирами и перевозчиками.

Конец просрочкой

Еще одно из преимуществ системы EES – это приехать на законных основаниях (безвиз, туристическая виза и т.п.) и остаться после того, как истечет срок разрешенного пребывания (например, 90 дней в пределах безвиза или срок визы).

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Чего ждать украинцам

По всей видимости, украинцам, имеющим статус бенефициаров временной защиты, придется сдавать отпечатки и фото на въезде в ЕС. И точно придется пройти эту процедуру всем гражданам Украины, которые будут въезжать в ЕС на основании безвизового режима.

Также для украинской границы особенно чувствительны могут стать потенциальные задержки водителей грузовиков, движение которых и так значительно замедлено.

Напомним, для украинцев ужесточат правила въезда в ЕС, некоторые части системы заработают в конце 2024 года.

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