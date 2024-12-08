Новая точка напряжения: Тайвань заявляет о удвоении количества военных кораблей Китая

Тайвань утверждает, что Китай увеличил количество своих военных кораблей вокруг острова, что почти вдвое больше, чем за последние несколько недель.
В Минобороны Тайваня заявили, что за последние 24 часа Китай увеличил почти вдвое количество своих военных кораблей вокруг острова.
Об этом передают Reuters и пресс-служба Минобороны Тайваня.
Тайваньские военные отметили, что к 6 часам утра (по местному времени) обнаружили 7 самолетов ВВС и 14 кораблей ВМС армии Китая, которые патрулировали вокруг острова. Накануне кораблей было восемь.
Источники издания отмечают, что определяющим фактором в начале китайских военных учений будет погода. В эти выходные погода в Тайванском проливе была плохой.
Инцидент произошел на фоне роста напряженности, связанной с визитом президента Тайваня Лай Циндэ, недавно побывавшего на Гавайях и Гуаме в рамках своего тура по Тихому океану. Китай считает Тайвань своей территорией и рассматривает такие визиты, как провокацию.
Министерство государственной безопасности Китая обнародовало заявление, в котором обвинило президента Лая в "слабости" и попытках обрести независимость. Также в Пекине добавили, что правительство острова демонстрирует "ложную демонстрацию власти", а США "действуют в сговоре с бандитами и шакалами".
Напомним, что в прошлом году китайский лидер Си Цзиньпин объявил "воссоединение" Китая с Тайванем неизбежным.
Почему враждуют Тайвань и Китай – читайте по ссылке.
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