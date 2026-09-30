Новая угроза для Европы: ЦРУ предупредило о возможных ударах России

Россия может атаковать Европу с помощью дронов / © ТСН

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Новое поколение российских реактивных дронов «Герань» представляет угрозу не только для Украины, но и для других европейских стран. Об этом предупреждает американская разведка, указывая на возможность применения Россией дальнобойных беспилотников за пределами Украины.

Как сообщает польское издание Onet, Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) передало европейским странам анализ, в котором говорится о потенциальной угрозе российских ударов с использованием дронов, которые могут запускаться из района Средиземного моря. Среди стран, в отношении которых прозвучало предупреждение, названы Испания, Франция и Италия.

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Россия меняет тактику нанесения ударов по Украине

Onet обращает внимание на изменение характера российских атак на украинские города. Если раньше массированные удары в значительной степени ассоциировались с ночными атаками, то теперь Россия всё активнее применяет беспилотники днём.

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В качестве примера издание приводит недавние удары по Киеву, в частности атаку на Национальную академию наук Украины в историческом центре столицы. Российские дроны также наносили удары по жилым домам, медицинским учреждениям и детским заведениям.

Onet уделяет особое внимание новым реактивным беспилотникам, которые благодаря более высокой скорости создают дополнительные трудности для украинской противовоздушной обороны.

В чём опасность «Герань-5»

Польское издание уделяет особое внимание одному из новейших образцов российского арсенала — реактивному ударному беспилотнику «Герань-5», внешне напоминающему небольшую крылатую ракету.

Onet отмечает, что дрон оснащён реактивным двигателем и может развивать скорость около 600 км/ч. Максимальная высота полёта, по данным издания, составляет около 6 км, а дальность — почти 1000 км. Боевая часть оценивается примерно в 90 кг.

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По данным Onet, двигатели для этих беспилотников поставляются из Китая.

Первые сообщения о применении «Герань-5» появились ещё в начале года, однако теперь, по информации издания, Россия начала использовать их в гораздо более широких масштабах. Onet также сообщает, что реактивные дроны уже фиксировали над западными областями Украины недалеко от польской границы.

Новые реактивные дроны создают для украинской ПВО проблему, связанную прежде всего с более коротким временем на их обнаружение и перехват.

Onet отмечает, что во время одного из массированных ударов Россия задействовала около 90 таких беспилотников, а украинские силы противовоздушной обороны смогли уничтожить лишь чуть больше половины.

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В то же время Украина разрабатывает новые средства противодействия высокоскоростным БПЛА. Проблемой остается соотношение между количеством целей и имеющимися средствами их перехвата: даже эффективная система ПВО может оказаться перегруженной во время массированной атаки.

Российских дронов становится всё больше

Особую озабоченность вызывает не только техническое совершенствование беспилотников, но и потенциальные масштабы их производства.

Издание ссылается на оценку эксперта Фабиана Гоффмана из Норвежского института оборонных исследований. По его подсчётам, если Китай продолжит поставлять России необходимые двигатели, инвестиции Москвы могут позволить произвести около 40 тысяч реактивных дронов.

Onet сообщает, что Россия планирует выделить на производство таких беспилотников около 12 млрд долларов в следующем году. Такой масштаб означал бы возможность наносить атаки с гораздо большим количеством беспилотников, одновременно перегружая украинскую систему противовоздушной обороны.

Ранее украинская разведка также сообщала о значительном увеличении российских заказов на ударные беспилотники семейства «Герань». По данным польского Центра восточных исследований (OSW), в 2026 году российские заказы на дроны этого класса превысили 100 тысяч единиц, причём в эту категорию входят различные версии «Гераней» и другие беспилотники.

Предупреждение от ЦРУ

Наиболее тревожный аспект, на котором акцентирует внимание Onet, заключается в том, что потенциальная зона применения российских дальнобойных дронов может выйти далеко за пределы Украины.

По данным издания, ЦРУ передало европейским партнерам анализ возможного сценария, при котором российские беспилотники будут запускаться с судов в Средиземном море. Дроны, согласно описанному сценарию, могут быть спрятаны в контейнерах на гражданских грузовых судах и запускаться уже вблизи целей.

В таком случае речь идет уже не только об угрозе для Украины или государств, непосредственно граничащих с ней. Среди потенциальных целей в предупреждении американской разведки упоминаются Испания, Франция и Италия.

Onet также обращает внимание на дальность полета новых российских беспилотников. Согласно приведенным изданием характеристикам, дальность полета «Герань-5» может достигать 1000 км.

Это означает, что в случае применения таких машин из соответствующих районов под угрозой могут оказаться значительные территории за пределами Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия разработала новый ударный беспилотник «Герань-5», который существенно отличается от предыдущих версий этой серии скоростью, дальностью и мощностью боевой части. Характеристики «Герань-5» вызывают беспокойство из-за возможности применения таких дронов вблизи границ стран НАТО.

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