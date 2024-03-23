Новая военная доктрина Беларуси: как кремлевский вассал собирается "давить" на Запад

Из обновленных документов исчезли положения о запрещении размещения ядерного оружия.

Белорусские власти продолжают менять политику страны в интересах Кремля. В настоящее время завершается подготовка проектов военной доктрины и концепции национальной безопасности, подразумевающих давление на коллективный Запад.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления со ссылкой на белорусские источники.

По имеющейся информации, из обновленных документов исключили положения о запрещении размещения ядерного оружия на территории Республики Беларусь.

"Таким образом, Александр Лукашенко получит формальную возможность присоединиться к ядерному шантажу западных стран, осуществляемому РФ", – говорится в сообщении.

Утвердить доктрину планируется в годовщину аварии на ЧАЭС. Событие должно состояться 24-25 апреля этого года во время проведения "всебелорусского народного собрания".

"Это и есть "стабильность правления диктатора", когда твоя страна со временем становится оккупированной и ее последовательно вовлекают в войну", — отмечает Центр национального сопротивления.