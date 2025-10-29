Новая волна беженцев: почему приток украинских мужчин вызвал возмущение в ЕС

Украинские беженцы в ЕС / © ТСН.ua

Реклама

В Европе растет негативная реакция на новую волну украинских беженцев, которые массово прибывают после смягчения правил выезда за границу. Политики Германии и Польши открыто выражают недовольство, опасаясь снижения общественной поддержки Украины.

Об этом говорится в статье Politico.

На фоне того, что война России против Украины приближается к четвертой зиме, в Европе опасаются нового роста количества беженцев — миллионы украинцев могут остаться без тепла, воды и электричества из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры.

Реклама

В Германии представители правящей коалиции канцлера Фридриха Мерца отметили, что страна и дальше будет принимать украинцев, но предупреждают о возможном снижении общественной поддержки государства, если молодых мужчин начнут воспринимать как избегающих мобилизации.

"Нам неинтересно, чтобы молодые украинцы проводили время в Германии вместо того, чтобы защищать свою страну. Украина принимает собственные решения, но недавние изменения в законе привели к росту эмиграции, на что мы должны отреагировать», — заявил депутат Бундестага от ХДС Юрген Гардт.

В Польше еще острее высказалась правая партия Конфедерация:

«Польша не может быть убежищем для тысяч мужчин, которые должны защищать родину, перекладывая расходы своего дезертирства на польских налогоплательщиков».

Реклама

По данным издания, после изменений в правилах выезда поток молодых украинцев за границу резко вырос. Только в Польшу с января по август 2025 года въехало около 45 300 мужчин в возрасте 18-22 лет, а после смягчения правил — уже 98 500 за два месяца, то есть около 1600 ежедневно.

Часть из украинских мужчин продолжает путь дальше на Запад — в частности в Германию, куда, по данным Министерства внутренних дел ФРГ, еженедельно прибывает до 1800 мужчин этой возрастной группы.

Социальные выплаты и политическое напряжение

Более половины всех украинских беженцев в ЕС сейчас проживают в Германии (около 1,2 млн) и Польше (почти 1 млн).

Несмотря на то что украинцы составляют примерно 6% рабочей силы Польши, представители правых партий обвиняют их в чрезмерном пользовании социальными выплатами. Президент Польши Кароль Навроцкий недавно ветировал закон о помощи украинцам, заявив, что льготы должны получать только те, «кто работает и платит налоги».

Реклама

В Германии партия АдГ, которая сейчас лидирует в опросах, требует прекратить выплаты украинцам и сократить военную помощь Киеву. По данным издания, около 490 тыс. украинцев трудоспособного возраста получают пособие по безработице.

Коалиция Мерца, стремясь сократить бюджетные расходы, готовит законопроект об ограничении социальных выплат, впрочем социал-демократы в правительстве выступают против резких шагов.

«Мы не должны решать, кого Украина отправляет на войну, а кого нет», — подчеркнул депутат СДПГ Себастьян Фидлер.

Ожидания и неопределенность

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что правительство пока не планирует принимать срочные решения — он хочет дождаться новых статистических данных. По его словам, нынешний всплеск миграции может быть временным следствием после введения обновленных украинских правил выезда.

Реклама

Баварский премьер Маркус Зедер призвал ЕС пересмотреть Директиву о временной защите, если Киев не сможет ограничить поток граждан, покидающих страну.

Напомним, на прошлой неделе Зедер призвал ЕС и Берлин повлиять на Украину, чтобы она изменила ослабленные правила выезда для молодых мужчин в возрасте 18-22 года. Политик подчеркнул, что приток молодых украинцев в Германию вместо защиты Родины никому не поможет.