Новая волна заявлений на убежище в ЕС: где украинцы чаще всего ищут защиту

16 тысяч украинцев попросили убежища в ЕС 2025 года

Более 16 тысяч выехавших за границу украинцев подали заявления на убежище в ЕС и Швейцарии с начала 2025 года. Именно страны Евросоюза и Швейцария получили в общей сложности 399 тысяч заявлений на предоставление убежища. Это на 23% меньше, чем за тот же период 2024 года.

Европейское агентство по убежищу (EUAA) обнародовало новый обзор миграционных тенденций.

В то же время количество заявлений от украинцев выросло на 29% и превысило 16 тысяч. Почти половина из них была представлена во Франции, еще треть — в Польше.

«Однако эти показатели остаются незначительными на фоне более 4,3 млн украинцев, которые по состоянию на конец июня 2025 пользуются временной защитой в ЕС», — говорится в отчете.

Кто, кроме украинцев, ищет убежище в ЕС

В целом, в структуре миграции произошли ощутимые изменения, отмечают специалисты. Так, в частности, после падения режима Асада количество заявлений от сирийцев уменьшилось на 66%, а самой большой группой искателей убежища стали венесуэльцы (49 тыс., +31%). В то же время, афганцы остаются второй по численности группой (42 тыс. заявлений).

По странам приема ситуация также изменилась:

больше всего заявлений получили Франция (78 тыс.) и Испания (77 тыс.), опередив Германию (70 тыс.);

далее следуют Италия (64 тыс.) и Греция (27 тыс.), имеющая самый высокий показатель на душу населения — одно заявление на каждые 380 жителей.

В первой половине 2025 г. уровень признания заявлений составил лишь 25%, что является самым низким показателем за все время наблюдений.

«Зачастую отказы были связаны с процедурными причинами, в том числе из-за приостановки рассмотрения сирийских заявлений», — говорится в отчете.

Согласно статистике EUAA, отдельные национальные группы демонстрируют резкую динамику. В частности, уровень признания для малийцев вырос с 41% (по данным 2021 года) до 79%, а для гаитян — с 10% (данные 2020 года) до 86%.

«В целом по состоянию на июнь 2025 года в ЕС ожидают решения почти 918 тысяч заявителей», — добавляют специалисты.

Напомним, уже осенью 2025 года украинцев за рубежом ждет ряд важных изменений. 31 октября прекращается массовое размещение украинских беженцев в коллективных центрах Польши.

Латвия в 1 сентября усилила правила въезда для украинцев. Граждане Украины теперь должны подавать онлайн-анкету для въезда в эту страну.

Чехия же прекращает финансировать поддержку украинских детей в школах и помощников по украинскому языку и адаптационные группы.

В Германии рассматривают возможность ограничить предоставление соцпомощи украинским беженцам.