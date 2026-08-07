Новая война на пороге: Путин собирается напасть на НАТО уже осенью — WSJ

Владимир Путин / © Associated Press

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Российский диктатор Владимир Путин попытается расширить войну на Европу, чтобы перетасовать карты и выйти из тупика в Украине.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные разведки США.

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Эти новые оценки появились на фоне недостатка некоторых критически важных боеприпасов, необходимых американским военным для противостояния России или Китая в потенциальной будущей войне.

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Путин вовсю пытается закрепить успехи в Украине, поэтому в разведке США прогнозируют, что Москва может в ближайшее время усилить свои агрессивные действия в отношении европейских союзников. Опасения вызывает то, что Путин может стать еще более опасным, когда его загонят в угол.

Вероятность экстремального сценария — ограниченного наземного вторжения — низкая, но, согласно отчетам, растет с течением времени. Такой шаг всегда считался крайне маловероятным, поскольку он задействовал статью 5 НАТО, которая обязывает членов к коллективной обороне. Но статья 5 не столь четко определяет реакцию НАТО на киберугрозы или гибридные угрозы.

Война России с НАТО — последние новости об угрозе

Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что Россия может напасть на члена НАТО уже через несколько месяцев, а не лет. Политик сомневается в готовности США и Евросоюза к быстрой практической реакции, призывая превратить бумажные гарантии статьи 5 в реальную военную силу.

Президент Финляндии Александер Стубб, комментируя заявление Туска, призвал Европу сохранять спокойствие и «финскую выдержку». Он отметил, что не видит реальных оснований для нападения РФ на НАТО или проверки статьи 5, считая масштабные сценарии агрессии маловероятными.

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В европейской системе обороны много пробелов, которые без американского присутствия быстро не решить. Например, страны Балтии не имеют собственной истребительной авиации. Натовское командование предупреждает, что Европе нужно переходить к массовому производству и использованию недорогого оборудования — беспилотников, перехватчиков и т.д. По подсчетам СМИ, в июле на сбитие трех российских дронов ВС Румынии потратили около 1,5 млн евро.

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