«Новая война?»: у Кубы заметили необычную активность военных США

США существенно нарастили интенсивность разведывательных миссий у берегов Кубы, совершив десятки полетов авиации и беспилотников в последнее время.

По данным анализа открытых авиационных данных, обнародованного телеканалом CNN, Военно-морские силы и Военно-воздушные силы США выполнили по меньшей мере 25 вылетов с использованием самолетов и беспилотных аппаратов.

Большинство сделок проводились вблизи Гаваны и Сантьяго-де-Куба. В ряде случаев американские борта приближались к побережью на расстояние менее 64 км. Для разведки применялись самолеты Boeing P-8 Poseidon, RC-135 Rivet Joint, а также беспилотники Northrop Grumman MQ-4C Triton. Подобная активность ранее в регионе фиксировалась редко.

Увеличение интенсивности полетов совпало с усилением риторики президента США Дональда Трампа. В частности, он распространил в Truth Social сообщение корреспондента Fox News о возможном визите в «свободную Гавану» до завершения своей каденции, после чего заявил о введении нефтяной блокады острова. Также Трамп ужесточил санкционное давление, назвав Кубу угрозой национальной безопасности США.

Как отмечает CNN, подобный рост количества разведывательных вылетов ранее наблюдался перед американскими операциями в Иране и Венесуэле. В то же время, то, что самолеты не выключали транспондеры, может свидетельствовать о сознательном сигнале со стороны США, хотя официальных комментариев от Пентагона пока не поступало.

Ранее сообщалось, что политически влиятельная кубинская американская община Флориды давит на президента Дональда Трампа, чтобы он полностью устранил коммунистическое руководство Кубы.

Мы ранее информировали, что Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут немедленно взять Кубу под контроль, потому что остров «в беде».

