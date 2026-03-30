Новая война в Европе: эксперт назвал сроки и сценарий возможного нападения Путина

Владимир Путин / © Associated Press

Российский диктатор Владимир Путин может готовить почву для нового военного конфликта на европейском континенте. Агрессия может произойти уже в ближайший год, а главным фактором станет отвлечение внимания Запада на другие горячие точки мира.

Об этом сообщил исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

По мнению эксперта, сейчас для Кремля складываются благоприятные условия из-за смены приоритетов мировых лидеров. Основной фокус международной политики сосредоточен на Ближнем Востоке.

«Если говорить о временном факторе, то сейчас ситуация выглядит более благоприятной по нескольким причинам. В частности, фокус внимания и Дональда Трампа, и значительной части мира смещен на ситуацию в Персидском заливе и противостояние с Ираном. Там также идет война на истощение, тратятся ресурсы и боеприпасы», — подчеркнул Горбач.

Из-за сосредоточенности сообщества на Иране у Москвы может возникнуть соблазн совершить провокации, рассчитывая на отсутствие быстрого и адекватного ответа. Однако Горбач отмечает, что для самой России этот шаг остается очень рискованным и не гарантирует успеха.

Вероятные сроки агрессии: весна, лето или осень

Эксперт предполагает, что российская агрессия может произойти в любое время текущего года. Однако особое внимание следует обратить на осень, когда военные маневры легче всего скрыть.

«Например, в сентябре, когда такие действия могут быть замаскированы под военные учения. У Путина еще есть время для подготовки подобных провокаций. Если уже сейчас происходит информационное нагнетание, то, вероятно, у него будет дальнейшее развитие», — отмечает специалист.

Какой план Кремля

Сценарий нападения не обязательно предполагает немедленное вторжение больших сил «здесь и сейчас». Скорее всего, Кремль будет действовать постепенно, расшатывая ситуацию серией более мелких конфликтов.

«Речь идет о каскадных действиях или серии провокаций, которые будут постепенно формировать нужный информационный фон и общественное мнение внутри России относительно "необходимости" таких шагов. Следовательно, это не обязательно сценарий "здесь и сейчас", но он вполне возможен в течение года», — добавил Горбач.

По словам эксперта, само информационное нагнетание внутри РФ является индикатором того, что Москва готовит своих граждан к вероятности нового конфликта, создавая иллюзию «вынужденности» агрессивных действий против Европы.

Война России с НАТО — последние новости

Напомним, по данным разведки Литвы, после завершения войны против Украины Россия может готовиться к потенциальному военному противостоянию с НАТО. В ежегодной оценке угроз отмечается, что Москва уже расширяет военные подразделения у границ стран Альянса и планирует увеличить численность армии на 30-50% по сравнению с довоенным уровнем.

В отчете также идет речь о модернизации российского вооружения и восстановлении стратегических резервов. Отдельно аналитики указывают на поддержку Китая, который помогает развивать российский военно-промышленный комплекс.

Кроме того, в документе упоминаются гибридные угрозы, в частности, диверсии и инциденты с повреждением подводной инфраструктуры в Балтийском море. В связи с этим НАТО усилило свое присутствие в регионе для защиты стратегических объектов.