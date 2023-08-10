Новая война в мире: Ким Чен Ын призвал свою армию готовиться к возможным военным действиям

Также диктатор КНДР призвал увеличить производство оружия и расширить военные учения.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сменил старшего генерала Вооруженных сил и призвал их к большей подготовке к войне.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ KCNA.

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Также диктатор КНДР призвал увеличить производство оружия, в том числе ракетных двигателей и артиллерии, и расширить военные учения. Известно, что на прошлой неделе посетил оружейные заводы, где провел инспекцию.

Такие заявления Ким сделал на заседании Центральной военной комиссии, где обсуждались планы контрмер по сдерживанию врагов Северной Кореи, которых она не называла.

"Высший генерал страны, начальник Генерального штаба Пак Су Ил был уволен. Он проработал в этой должности около семи месяцев. Пака сменил генерал Ли Йон Гил, ранее занимавший пост министра обороны страны, а также верховного командующего войсками", — сказано в сообщении.

На фотографиях, опубликованных KCNA, Ким Чен Ын указывает на Сеул и районы, окружающие южнокорейскую столицу на карте.

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