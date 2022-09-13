Новая война за Карабах и эвакуация из Белгородской области РФ: главные новости ночи 13 сентября

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 13 сентября:
- Подразделения вооруженных сил Азербайджана приступили к интенсивным обстрелам армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий. Читать дальше –>
- Совбез Армении принял решение обратиться к Российской Федерации для применения положений соглашения об Организации Договора о коллективной безопасности. Читать дальше –>
- Губернатор Белгородской области России призвал жителей пограничных деревень эвакуироваться. Читать дальше –>
- Стало известно о загадочной гибели в Приморском крае РФ директора по авиационной отрасли Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Читать дальше –>
- Со дна Дуная в столице Венгрии извлекли 100-килограммовую бомбу советского производства времен Второй мировой войны. Читать дальше –>
Читайте также: