Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Новая война за Карабах и эвакуация из Белгородской области РФ: главные новости ночи 13 сентября

Дата публикации
Просмотры
14к
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Новая война за Карабах и эвакуация из Белгородской области РФ: главные новости ночи 13 сентября

Фото: Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 13 сентября:

  • Подразделения вооруженных сил Азербайджана приступили к интенсивным обстрелам армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий. Читать дальше –>
  • Совбез Армении принял решение обратиться к Российской Федерации для применения положений соглашения об Организации Договора о коллективной безопасности. Читать дальше –>
  • Губернатор Белгородской области России призвал жителей пограничных деревень эвакуироваться. Читать дальше –>
  • Стало известно о загадочной гибели в Приморском крае РФ директора по авиационной отрасли Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Читать дальше –>
  • Со дна Дуная в столице Венгрии извлекли 100-килограммовую бомбу советского производства времен Второй мировой войны. Читать дальше –>

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация