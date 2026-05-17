Новая вспышка Эболы: ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию международного значения

Утвержденных вакцин или лекарств против этого штамма Эболы нет / © Associated Press

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, имеющей международное значение.

Об этом сообщает ВОЗ.

«Ситуацию существенно усложняет активное перемещение населения, нестабильная обстановка безопасности в Восточном Конго и высокая летальность инфекции, которая передается через прямой контакт с биологическими жидкостями больных», — говорится в сообщении.

Нынешняя вспышка вызвана редким штаммом Бундибуджо, против которого в отличие от штамма Заир пока не существует никаких одобренных вакцин или специфических лекарственных препаратов. Уровень смертности от этой разновидности вируса может достигать 50%, а среди умерших с симптомами геморрагической лихорадки уже выявлено не менее четырех медицинских работников.

ВОЗ объявила международную чрезвычайную ситуацию из-за вспышки Эболы в Африке / © Associated Press

Учитывая угрозу, организация призвала правительства ДРК и Уганды активировать национальные центры экстренных операций, усилить лабораторную диагностику, ввести строгие протоколы инфекционного контроля в больницах и организовать безопасные захоронения.

Соседним государствам рекомендовано срочно развернуть мобильные бригады быстрого реагирования и ввести медицинский скрининг в международных аэропортах и главных пограничных пунктах пропуска.

В то же время, ВОЗ выступает категорически против закрытия государственных границ, поскольку такие ограничения заставляют людей использовать неконтролируемые маршруты передвижения, что только увеличивает риски дальнейшего распространения вируса. Из-за отсутствия лекарства международная организация также призвала немедленно начать клинические испытания экспериментальных вакцин непосредственно в зонах поражения, где врачи вынуждены применять исключительно поддерживающую терапию.

По данным ВОЗ, на 16 мая в провинции Итури ДРК зарегистрировали 80 смертей, восемь лабораторно подтвержденных случаев и 246 возможных случаев заболевания. Один случай зарегистрировали в столице страны Киншаси — у вернувшегося из Итури человека. В столице Уганды Кампали 15—16 мая зарегистрировали два, не связанных между собой, лабораторно подтвержденных случая заболевания у путешествовавших в ДР Конго людей. Один из них смертелен.

Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил о новой вспышке вируса Эбола в отдаленной провинции Итури в Демократическая Республика Конго.

Это уже 17-я вспышка Эболы в Демократической Республике Конго с момента обнаружения вируса в стране в 1976 году. Предыдущая вспышка официально завершилась только несколько месяцев назад — тогда жертвами болезни стали 43 человека. Одна из самых масштабных вспышек Эболы в стране длилась в 2018-2020 годах и унесла жизни более тысячи человек.

Что такое Эбола

Вирус был впервые обнаружен в 1976 году у реки Эбола на территории нынешнего Конго. Первые вспышки произошли в отдаленных селах Центральной Африки, расположенных вблизи тропических лесов. Болезнь, вызываемая вирусом Эбола — тяжелое, часто смертельное заболевание человека и приматов.

Вирус передается людям от диких животных, таких как крыланы, дикобразы и приматы. Эбола распространяется при непосредственном контакте с кровью, отделяемыми, органами или другими биологическими жидкостями инфицированных людей, а также поверхностями и предметами, загрязненными этими жидкостями.

Симптомы включают лихорадку, сильную утомляемость, головную боль, боль в мышцах, боль в горле, рвоту и диарею. В тяжелых случаях болезнь может привести к кровотечениям, полиорганной недостаточности и смерти.

