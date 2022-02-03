Новая яхта не поместится: в Роттердаме демонтируют мост через основателя Amazon Джеффа Безоса

Новая яхта не поместится: в Роттердаме демонтируют мост через основателя Amazon Джеффа Безоса

Компания, строящая яхту Безосу, обещает заплатить за работу по разбору и сборке моста.

Правительство Роттердама согласилось отчасти демонтировать популярный подъемный мост "De Hef" для того, чтобы огромная яхта основателя компании "Amazon" Джеффа Безоса могла пройти под ним.

Об этом пишет Rijnmond.

Как сообщается, основатель крупнейшей в мире компании по интернет-продажам Джефф Безос заказал у судостроительной компании "Oceanco" огромную яхту.

Однако после подсчетов оказалось, что яхта не сможет пройти под популярным историческим мостом Роттердама De Hef. Поэтому компания-застройщик обратилась к властям города с просьбой разобрать часть стального моста.

"Oceanco" обещает оплатить работу по разбору и сборке моста. В то же время сумма, о которой договорились стороны, пока не известна.

Как отмечают в Rijnmond, в 2017 году после масштабной реконструкции культовый мост Конингсхафен, более известный роттердамцам как "Де Хэф", муниципалитет Роттердама пообещал, что его больше никогда не демонтируют.

Напомним, по версии Forbes, основатель Amazon Джефф Безос потерял статус самого богатого человека мира. Теперь рейтинг возглавляет владелец крупнейшего мирового производителя товаров класса люкс (LVMH, Moet, Hennessy, Louis Vuitton) Бернар Арно.

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