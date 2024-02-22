Новая Зеландия объявила о новой помощи Украине: на что пойдут деньги

Новая Зеланадия объявила о дальнейшей поддержке Украины, санкциях против России и о расширении военной помощи Киеву ко второй годовщине полномасштабного российского вторжения.

Об этом объявили министр иностранных дел Уинстон Питерс и министр обороны Джудит Коллинз, сообщается на сайте новозеландского правительства.

Так, Новая Зеландия выделила на помощь Украине 25,9 млн. дол. Она увеличивает общую сумму помощи от государства, обещанного за последние два года, до более чем 100 млн дол.

"Война привела к ужасным человеческим потерям, нанесла огромные страдания и существенно повлияла на региональную и глобальную стабильность. Вот почему Новая Зеландия продолжает поддерживать Украину", – заявил Питерс.

Он добавил, что выделение помощи для Украины демонстрирует непоколебимую поддержку Новой Зеландией и "серьезную приверженность защите международной системы, основанной на правилах, отражающей наши ценности и поддерживающей наши интересы".

На сайте правительства сообщается, что в последние два года представители Вооруженных сил Новой Зеландии находились в Европе и Великобритании, работая со странами-партнерами над поддержкой Украины, и эта поддержка будет продолжаться, заверила Коллинз.

"Правительство с удовольствием сообщает, что значимое, заметное и надежное развертывание квалифицированного персонала Вооруженных сил Новой Зеландии для поддержки Украины будет продлено до июня 2025 года. До 97 военнослужащих ВС будут продолжать обучать украинских солдат, обеспечивать разведку, связь и материально-техническую поддержку", – сообщила министр обороны.

На что пойдут деньги из нового пакета помощи Новой Зеландии:

6,5 млн дол. – в Международный фонд для Украины под руководством Великобритании на закупку оружия и боеприпасов для Украины;

7 млн дол. гуманитарной помощи для поддержки пострадавших от войны украинцев, в том числе тех, кто был перемещен в соседние страны;

3 млн дол. в Трастовый фонд помощи Украине, восстановления, реконструкции и реформ Всемирного банка.

Также прорабатываются новые санкции в соответствии с Законом о санкциях против России в 2022 году, направленные на противодействие уклонению от санкций.

"Очень важно, чтобы Украина знала, что международное сообщество поддерживает ее, и что Россия понимает, что такие страны как Новая Зеландия поддерживают самооборону Украины. Этот пакет демонстрирует нашу преданность этому", — подчеркнула Коллинз.

К слову, по данным Bloomberg, МВФ приближается к договоренности с Украиной о выделении 900 млн дол. в связи с прекращением помощи со стороны США.

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