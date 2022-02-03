Новая Зеландия объявила об отмене карантина и открытии границ: подробности

С начала пандемии COVID-19 в Новой Зеландии действовал один из самых строгих в мире пограничных контролей.

Правительство Новой Зеландии в четверг, 3 февраля, объявило об отмене карантинных требований для путешественников и открытии границ страны.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что с 27 февраля вакцинированным новозеландцам, возвращающимся из Австралии, не придется проходить карантин по прибытии. В то же время для граждан страны, прилетающих из других государств, соответствующее смягчение начнет действовать с 13 марта.

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Несмотря на отмену обязательного пребывания в государственных карантинных учреждениях, путешественникам придется самостоятельно изолироваться в течение 10 дней.

Как пишет BBC, с 12 апреля в страну въедут до 5 тыс. иностранных студентов, а австралийцы и другие посетители, не требующие визы, смогут попасть в страну не позднее июля.

Тем временем для большинства туристов, нуждающихся в визе, въезд в Новую Зеландию без карантина останется недоступным до октября. К тому же путешественникам, не имеющим сертификата о вакцинации от COVID-19, все равно придется изолироваться.

Премьер-министр страны Джасинда Ардерн признала, что строгий пограничный контроль является душевной болью для многих граждан, однако подчеркнула, что соответствующие меры необходимы для спасения жизней.

"Нет никаких сомнений в том, что для Новой Зеландии это была одна из самых тяжелых частей пандемии, — указала она. — Но причина того, что одна из самых тяжелых вещей, с которыми мы столкнулись, есть, отчасти в том, что крупномасштабных человеческих жертв нет".

Заметим, что в стране с коронавирусной инфекцией связывают всего 53 летальных исхода. Между тем около 77% новозеландцев считаются полностью вакцинированными.

С начала пандемии COVID-19 в Новой Зеландии действовал один из самых строгих в мире пограничных контролей. В частности, большинству путешественников по прибытии приходилось изолироваться на 10 дней в карантинном отеле, который охранялся военными.

Ситуация приобрела особую огласку на прошлой неделе, когда беременная новозеландская журналистка Шарлотта Беллис не смогла вернуться из Афганистана, поскольку Новая Зеландия отклонила ее заявление о возвращении домой для родов. Впоследствии власти все же предложили медийщице карантинное место.

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